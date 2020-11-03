SDT, "Düş Yakamdan" adlı oyunu sahneleyecek
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SDT, "Düş Yakamdan" adlı oyunu sahneleyecek

03.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:48
SDT,

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu ay "Düş Yakamdan" isimli komedi oyununu sahne ışıklarıyla buluşturacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu ay "Düş Yakamdan" isimli komedi oyununu sahne ışıklarıyla buluşturacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde tiyatro perdeleri açılmaya devam ediyor.

Yerli ve yabancı yazarların sevilen oyunlarını seyircileriyle buluşturacak SDT, kasım ayının ilk perdesini, "Düş Yakamdan" adlı komedi oyunuyla açacak.

Kalabalıkların arasında ıssızlaşan insanlar ve aynı evde yaşarken yabancılaşan ailelerin hikayelerinin anlatıldığı "Düş Yakamdan" isimli komedi oyunu, 3, 5 ve 7 Kasım'da saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverleri selamlayacak.

Oyunun biletleri, www.biletinial.com internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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