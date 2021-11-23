SDT bu hafta "Yirmibir Onbeş Treni" oyunuyla perdelerini açacak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 25 Kasım Perşembe günü "Yirmibir Onbeş Treni" adlı oyunla seyircisinin karşısına çıkacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 tiyatro sezonuna perde açtığı 7 Ekim'den bu yana yerli ve yabancı yazarların kaleme aldığı, tiyatro seyircisinin beğeniyle izlediği oyunları sahne ışıklarıyla buluşturan SDT, bu hafta yeni oyunu "Yirmibir Onbeş Treni" ile perdelerini açacak.

Toygun Orbay'ın kaleme aldığı ve Burcu Aksakal'ın yönetmenliğini üslendiği oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere ücretsiz sahnelenecek.

Oyun, 26-27 Kasım'da da saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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