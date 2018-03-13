Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 3 farklı sahnede perde açacak.

SDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, mart ayını tiyatroseverlerle dolu dolu yaşamayı hedefleyen SDT, bu hafta 2 farklı oyunla 3 ayrı sahnede perdelerini açacak.

"39 Basamak" adlı oyunla 3-17 Mart'ta Rizeli sanatseverlere perde açarak başlayan SDT, aynı oyunla 16-17 Mart tarihlerinde Ordulu tiyatro seyircisinin karşısına çıkacak.

SDT, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise Adana Devlet Tiyatrosu'nun (ADT) beğenilen oyunu "Tütüncü Dükkanı" adlı oyunla Sivaslıları buluşturacak.

Jose Luis Alonso de Santos'un yazdığı, Engin Karacaören'in Türkçeye kazandırdığı 2 perdelik komedi oyunu "Tütüncü Dükkanı", 2 soyguncunun trajikomik hikayesini ele alıyor.

Tiyatro seyircisinden beğeni toplayan "Tütüncü Dükkanı" adlı oyun, 15-16 Mart'ta saat 19.30'da, 17 Mart Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak.