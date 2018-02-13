Sdt, 3 Ayrı Sahnede Perde Açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta 3 ayrı sahnede perde açacak.

Oyunculuk performansıyla tiyatro seyircisinden övgü alarak, kapalı gişe oynayan '39 Basamak' adlı oyunla 14-15 Şubat'ta Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde perde açacak. Kahramanmaraş seyircisiyle buluşan SDT, 17 Şubat Cumartesi günü ise '39 Basamak' isimli oyunuyla Gaziantep Onat Kutlar Sahnesi'nde sahne ışıklarıyla buluşacak. Bu hafta, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te perde açacak olan SDT, Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı olan 'Elektra' adlı oyunla Sivaslı sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SDT, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı olan 'Elektra' isimli oyuna, 15-16 Şubat'ta saat 19.30'da, 17 Şubat Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde perde açacak. - SİVAS