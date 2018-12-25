Sdt 2019'da 2 Yeni Oyunla Perde Açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), yeni yılda iki yeni oyunu sanatseverler ile buluşturacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 tiyatro sezonun başladığı ekim ayından bu yana, farklı sahnelerde perde açarak sanatseverlere tiyatro ziyafeti sunan SDT, 2018 yılını "Lena, Leyla ve Diğerleri" oyunu ile kapatacak.

"Lena, Leyla ve Diğerleri" oyunu, 27-28 Aralık'ta saat 19.30'da, 29 Aralık'ta saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.

SDT, 2019 Ocak ayında ise William Shakespeare'in klasik oyunlarından "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" ile Mustafa Arıkoğlu'nun kaleme aldığı "Düş Yakamdan" isimli iki yeni komedi oyunla sanatseverleri selamlayacak.

SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Gündüz tarafından sahneye konulacak, aşk ve rüyaları konu alan "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası", "Klasik Oyunlar Buluşması" kapsamında 15 Ocak'ta Ankara'da tiyatroseverler ile buluşacak.

Mustafa Arıkoğlu'nun kaleme aldığı, Devlet Tiyatrosu sanatçısı Nesimi Kaygusuz'un yönetmenliğinde sahneye konulacak "Düş Yakamdan" oyunu ise 24 Ocak'ta Sivas'ta sahnelenecek.

Kaynak: AA