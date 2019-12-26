SDT, "1919: Şafak" oyununu sahneleyecek
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SDT, "1919: Şafak" oyununu sahneleyecek

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "1919: Şafak" adlı oyunu sanatseverlerle buluşturacak.

26.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:42
SDT,

Devlet Tiyatrosu (SDT), "1919: Şafak" adlı oyunu sanatseverlerle buluşturacak.

Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme alarak sahneye taşıdığı "1919: Şafak", 'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu anlatıyor.

Oyun, bugün ve yarın 19.30'da, 28 Aralık Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: AA
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