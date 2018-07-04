Sdt 161 Kez Perde Açtı

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), geride kalan tiyatro sezonunda 7 farklı oyunla 161 kez perde açtı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, "39 Basamak" adlı oyunuyla 100 gösterim yaparak, bölge tiyatroları içerisinde bir ilke daha imza atan SDT, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün "nöbetçi tiyatro" uygulaması kapsamında perdelerini 29 Haziran'a kadar açık tuttu. SDT, "nöbetçi tiyatro" uygulaması kapsamında sahnelediği "Geçmiş Zaman Olur Ki" isimli oyunla yüzde 50'lik doluluk oranı ile perdelerini açtı.

Öte yandan SDT, 2017-2018 tiyatro sezonuna perdelerini açtığı 1 Ekim den bu yana, 5'i kendi yapımı, biri İstanbul Devlet Tiyatrosu diğeri ise Adana Devlet Tiyatrosu prodüksiyonu olan toplam 7 oyunu izleyiciyle buluşturdu.

SDT, sezon içerisinde yerleşik sahnesi olan Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde 137, turne sahnelerinde 24 kez olmak üzere toplam 161 temsil gerçekleştirdi ve bu oyunları 8 bin 163"ü turnelerde olmak üzere 35 bin 355 tiyatrosevere ulaştı.