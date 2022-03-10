SDKM'de Kadınlar Gününe Özel Konser

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" özel konseri Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Yoğun katılımın olduğu geceye Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hasan Gündüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Vekili Mehmet Said Üzülmez, Şube Müdürü Hatice Doğancı, Müze Müdürü Serkan Gedük, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Sorumlusu Lokman Ceyhan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli ile sanatsever katıldı. Muhteşem gecede Şef Yasin Koçman yönetiminde Türk Halk Müziği Korosu, birbirinden değerli eserleri başarıyla seslendirdi. Gecenin sonunda ise protokol tarafından çiçek takdimi yapıldı.ü

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