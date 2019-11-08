SDK Eş Başkanı: AB Türkiye'ye karşı sertleşmezse IŞİD'li dalgası ile karşı karşıya kalabilir

08.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:28

Suriye Demokratik Konseyi (SDK) Eş Başkanı İlham Ahmed, Avrupa Birliği (AB) Türkiye'ye karşı daha sert bir tavır ortaya koymazsa yakında Avrupa'nın yeni bir IŞİD'li savaşçı dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.



Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyası ayağı SDK liderlerinden Ahmed, AB'nin üyelik müzakereleri ve ticari görüşmelerin kesilmesi de dahil olmak üzere sıkı önlemler alması gerektiğini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle