SDG: Türkiye IŞİD militanlarının tutulduğu cezaevini vurdu
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SDG: Türkiye IŞİD militanlarının tutulduğu cezaevini vurdu

Ana çatısını Türkiye’nin terör örgütü olarak nitelediği YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin kuzeyindeki askeri operasyonu sırasında IŞİD militanlarının tutulduğu cezaevinin de hedef alındığını iddia etti.

10.10.2019 13:51
SDG: Türkiye IŞİD militanlarının tutulduğu cezaevini vurdu

Ana çatısını Türkiye'nin terör örgütü olarak nitelediği YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyon sırasında IŞİD militanlarının tutulduğu cezaevinin vurulduğunu iddia etti.


Yapılan yazılı açıklamada, Kamışlı yakınlarındaki cezaevinin bombardımana tutulması yüzünden buradaki tutsak IŞİD militanlarının kaçabileceği ileri sürüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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