SDG: Türk ordusu Resülayn'a topçu saldırısı düzenledi

SDG: Türk ordusu Resülayn'a topçu saldırısı düzenledi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon nedeniyle bölgede tansiyon artarken Suriye Demokratik Güçleri, (SDG) Resülayn'da (Serekaniye) bir noktaya topçu ateşi yapıldığını duyurdu.

08.10.2019 22:36
SDG: Türk ordusu Resülayn'a topçu saldırısı düzenledi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon nedeniyle bölgede tansiyon artarken Suriye Demokratik Güçleri, (SDG) Resülayn'de (Serekaniye) bir noktaya topçu ateşi açıldığını duyurdu.


SDG sosyal medya hesabından Türk ordusunun sınırda bulunan Resülayn'da yer alan bir noktayı topçu ateşine tuttuğunu öne süren bir ileti yayınladı. İletide topçu ateşinde "kendilerine bağlı güçlerden kimsenin yaralanmadığı ve bölge halkını savunmaya devam edecekleri" vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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