SDG: Türk ordusu Resülayn'a topçu saldırısı düzenledi

08.10.2019 22:36

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon nedeniyle bölgede tansiyon artarken Suriye Demokratik Güçleri, (SDG) Resülayn'de (Serekaniye) bir noktaya topçu ateşi açıldığını duyurdu.



SDG sosyal medya hesabından Türk ordusunun sınırda bulunan Resülayn'da yer alan bir noktayı topçu ateşine tuttuğunu öne süren bir ileti yayınladı. İletide topçu ateşinde "kendilerine bağlı güçlerden kimsenin yaralanmadığı ve bölge halkını savunmaya devam edecekleri" vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle