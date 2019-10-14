SDG, Şam yönetimiyle anlaştığını duyurdu: Sınıra Suriye ordusu konuşlanacak

SDG, Şam yönetimiyle anlaştığını duyurdu: Sınıra Suriye ordusu konuşlanacak

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı, Suriye ordusunun sınırda konuşlanması için Beşar Esad yönetimiyle anlaştıklarını duyurdu

14.10.2019 02:17
SDG, Şam yönetimiyle anlaştığını duyurdu: Sınıra Suriye ordusu konuşlanacak

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı, Suriye ordusunun sınırda konuşlandırılması için Beşar Esad yönetimiyle anlaştıklarını duyurdu.


YPG'nin öncülük ettiği SDG'den yapılan açıklamada, "Suriye ordusu, Türkiye ve müttefiklerinin saldırılarını engellemek ve kontrollerindeki bölgeleri kurtarmak için SDG'ye destek verecek" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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