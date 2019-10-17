SDG, Resulayn'da güvenlik koridoru açılmasını istedi

SDG, Resulayn'da güvenlik koridoru açılmasını istedi

Ana yapısını YPG'nin oluşturduğu SDG, Türkiye'nin operasyon başlattığı Suriye'nin Resulayn kentinde bulunan 'ölü ve yaralı sivillerin' tahliyesi için güvenlik koridoru açılmasını istedi.

17.10.2019 16:42
SDG, Resulayn'da güvenlik koridoru açılmasını istedi

Ana yapısını YPG'nin oluşturduğu SDG, Türkiye'nin operasyon başlattığı Suriye'nin Resulayn kentinde bulunan 'ölü ve yaralı sivillerin' tahliyesi için güvenlik koridoru açılmasını istedi.


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Kaynak: Euronews.com

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