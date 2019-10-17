SDG, Resulayn'da güvenlik koridoru açılmasını istedi
Ana yapısını YPG'nin oluşturduğu SDG, Türkiye'nin operasyon başlattığı Suriye'nin Resulayn kentinde bulunan 'ölü ve yaralı sivillerin' tahliyesi için güvenlik koridoru açılmasını istedi.
17.10.2019 16:42
Ana yapısını YPG'nin oluşturduğu SDG, Türkiye'nin operasyon başlattığı Suriye'nin Resulayn kentinde bulunan 'ölü ve yaralı sivillerin' tahliyesi için güvenlik koridoru açılmasını istedi.
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Kaynak: Euronews.com