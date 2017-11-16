SDG'nin Sözcüsü Türkiye'ye Sığındı, MİT Tarafından Sorgulanıyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG bölgesinde Özgür Suriye Güçleri'ne teslim olduğu belirtilen Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Talal Silo'nun, ÖSO tarafından Türk emniyet güçlerine teslim edildiği öğrenildi. 2 gün önce teslim edilen Silo'nun Türkiye'ye getirilerek MİT ve emniyet istihbarat birimleri tarafından sorgulanmaya başlandığı öğrenildi.

MİT'E TESLİM EDİLDİ

Ana omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu SDG'nin (Suriye Demokratik Güçleri) eski sözcüsü olan Talal Sülo, önceki akşam Cerablus'a geçerek ÖSO birliklerine teslim oldu. Cerablus'a kadar yanına yaşamsal malzemeler aldığı bir ciple gelen Sülo'nun, Türkiye'ye sığınma talebinin olduğu öğrenildi. Sülo'yu teslim alan ÖSO güçlerinin sorgulanması için MİT'e teslim ettiği bildirildi.

GAZİANTEP'E GETİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre Sülo, önceki gece YPG'nin elinde bulunan bir kontrol noktasını aşarak aracıyla Cerablus tarafına geçti. Sülo'nun YPG'den ayrılmadan önce ÖSO grupları ile görüşmeler yaptığı ve kendisine güvence verildikten sonra teslim olmaya karar verdiği öğrenildi. Sülo'nun Türk yetkililer tarafından sorgulanmak üzere Gaziantep'e götürüldüğü iddia edildi.

ÖNEMLİ BİLGİLER VEREBİLİR

Sosyal medyada Sülo'nun Türkiye'ye sığındığını gösteren bir fotoğraf yayınlandı. Güvenlik uzmanları, Talal Sülo gibi bir figürün istihbarat açısından önemli olduğunu belirtiyor. Sülo'nun örgütün faaliyetleri, planları ve stratejisi açısından önemli bilgiler vermesi bekleniyor.

TÜRKMEN OLDUĞU İÇİN YPG'NİN YÜZÜ YAPTILAR

Suriyeli bir Türkmen olan Talal Sülo, iç savaşın başlangıcında Türkiye ve ABD'nin desteklediği muhalif çizgi içinde Suriye Türkmenlerinden oluşan Selçuklu Tugayı'nın komutanıydı. Ancak bir süre sonra ÖSO ile anlaşmazlığa düşerek birliğindeki bir grup savaşçıyla beraber iki yıl önce YPG'ye katıldı. Türkmen Talal Sülo'nun ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu SDG'ye sözcü yapılmasının ise terör örgütünün bir stratejisi olduğu belirtiliyor. Buna göre YPG, Suriye'nin kuzeyinde bir çok etnik grubun kendileriyle bir arada olduğu algısı yaratmak için Türkmen Sülo'yu sözcülük görevine getirerek örgütün yüzü yapmıştı.

PASİFİLİZE EDİLEREK SDG'DEN TASFİYESİNE ÇALIŞILDI

Talal Sülo'nun geçtiğimiz temmuzda Rakka'da ağır yaralandığı iddia edilmişti. Ancak daha sonra Sülo'nun yaralandığı ama durumunu ağır olmadığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından ağustos ayında başta Kuzey Irak'ta yayın yapan Rudaw TV olmak üzere bölgeden birçok kaynak, Sülo'nun SDG'nin sözcülüğünden alındığı iddia etti. Yerel kaynaklar bu süreçte Talal Sülo'nun pasifize edilerek SDG'den tasfiyesine çalışıldığını iddia etti. Talal Sülo, iddiaların ortaya atıldığı Ağustos ayından beri ortalıkta görünmüyordu.

YENİ SÖZCÜ YPG'DEN SEÇİLDİ

Öte yandan PKK/YPG ile SDG'nin arasındaki ilişki bu olayla tekrar gözler önüne serildi. SDG'nin Talal Sülo'dan boşalan göreve YPG'nin eski sözcüsü Redur Halil'i yerleştirdiği bildirildi. Redur Halil'in SDG'nin sözde dış ilişkiler sorumlusu olarak görevlendirildiği öğrenildi.

"KIYAM AJANIYDI, DEŞİFRE OLDU"

Talal Sülo'nun YPG'den kaçarak niçin Türkiye'ye sığındığı ise sorgusundan sonra öğrenilecek. Öte yandan Sülo'nun ayrılışıyla ilgili çeşitli iddialar dile getirildi. Terör örgütü YPG'ye yakın bazı hesaplar Talal Sülo'nun bir süredir YPG yöneticilerine düzenledikleri suikastlarla gündeme gelen 'Kıyam Hareketi' adlı gruba istihbarat sağladığını iddia etti. İddiaya göre Sülo'nun içerden istihbarat sağladığı öğrenilince kaçarak Türkiye'ye sığındı.

"ÖRGÜTTEKİ GÜÇ SAVAŞINA YENİLDİ"

Diğer bir iddiaya göre ise Talal Sülo bir süredir örgütün yönetiminde yaşanan güç savaşının bir tarafı olduğu ve bu savaşı kaybettiği belirtildi. Sülo, örgütten tasfiye aşamasında durumun daha kötüleşeceğini gördü. Sahadaki durumu değerlendirip SDG'nin Kürt nüfusu bulunmayan bölgelerde Arap ve Türkmen nüfusun tepkisi ve gerçekleşen infazları gören Sülo, kaçarak canını kurtardı.(Kaynak: Vatan-Habertürk)





