SDG: Güvenli Bölge'den çekilme kararı öncesi Rusya ile 'yoğun müzakere' yürüttük

27.10.2019 14:46

Suriye'nin kuzeyinde, omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden Soçi mutabakatı kapsamındaki çekilme kararına ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, YPG'nin "Güvenli Bölge"den çıkmayı kabul etmeden öncesi Rusya ile "yoğun müzakere" yürüttüğü bilgisi yer aldı. Türkiye ve Rusya liderlerinin geçtiğimiz hafta Soçi'de bir araya gelerek anlaştığı 10 maddelik mutabakat YPG'ye belirlenen alanlardan çekilmesi için 150 saat süre tanımıştı.



Kürt güçlerin silahlarını bırakarak çıkması istenen yerlerin güneyinde güvenliğin sağlanması ise Rusya ve Suriye'ye bırakıldı. Euronews.com'da Görüntüle