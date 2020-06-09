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SDDK Başkanı Türker Gürsoy görevi devraldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) başkanlığına atanan Türker Gürsoy, düzenlenen törenle yeni görevini üstlendi.

SDDK Başkanı Türker Gürsoy görevi devraldı
09.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:55

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) başkanlığına atanan Türker Gürsoy, düzenlenen törenle yeni görevini üstlendi.

SDDK açıklamasına göre, kurum başkanlığına atanan Türker Gürsoy, düzenlenen devir teslim töreniyle Sigortacılık Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Dr. Ahmet Genç ve Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Mete Güler'den görevi devraldı.

Dr. Ahmet Genç ve Mete Güler, yeni başkan Türker Gürsoy'u tebrik ederek, kendisine başarı dileğinde bulundu.

"Çok önemli bir dönem başlamış oluyor"

Kurul üyelerinin de hazır bulunduğu devir teslim töreninde konuşan Türker Gürsoy, hem sektöre hem de Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kuruluşu ile ilgili olarak bugüne kadar yaptıkları katkılarından dolayı Genç ve Güler'e teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu önemli göreve atanmam konusundaki tensipleri için şükranlarımı arz ederim. Bu yeni yapılanma ile birlikte Sigortacılık ve Özel Emeklilik sektörümüz için yeni ve çok önemli bir dönem başlamış oluyor. " ifadelerini kullandı.

Kurul üyeleri ve tüm ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini belirten Gürsoy, şunları kaydetti:

"Ciddi emekler verilerek hazırlanan kanunumuz ve akabinde kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığımız, sektörümüzü bütünüyle kucaklayan, sorunları ile ilgili önemli görevler üstlenen bir yapıya sahip.

Kurul üyelerimiz ile birlikte üstlendiğimiz sorumluluğun ağırlığının farkındayız, bu dönemde sektörümüzün bize vereceği destek büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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