Scuderia Ferrari SF21'i tanıttı
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Scuderia Ferrari SF21'i tanıttı

18.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:08
Scuderia Ferrari SF21'i tanıttı

Scuderia Ferrari, 2021 Formula 1 sezon için hazırlanan SF21’i tanıttı.

CARMEDYA.COM – Scuderia Ferrari, 2021 Formula 1 sezon için hazırlanan SF21'i tanıttı.

Geçmişi unutmadan; gelecek bakış açısıyla hazırlanan 2021 yarış otomobilinde iki farklı kırmızı tonunu harmanlayan bir dış görünüm uygulandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarışmak için Maranello'da üretilen 67'nci otomobil olan SF21, geçen sezonda yarışan SF1000'in evrimi olarak da tanıtılıyor.

FIA ve F1 yönetimi takımların 2021 sezonu için, geçtiğimiz yılın etkilediği COVID-19 nedeniyle, 2020'de kullanılan araçların şasilerinin korunması ve değişiklik yapılacak alanların sınırlanması kararını almıştı. Yönetmeliğin gereği olarak, SF21'de; 2020 yılındaki şasi yer alırken tamamen yeni bir motor kullanıldı. Aracın arka kısmındaki aerodinami iyileştirildi. Takım böylece değişiklik yapma hakkını bu iki alanda kullanmış oldu.

Ferrari SF21 Teknik Özellikler

• Motor: 065/6

• Hacim: 1600 cc

Maksimum devir: 15.000 d/d

• Aşırı besleme: Tek turbo

• Yakıt akışı: 100 kg/saat maksimum

• Konfigürasyon: V6 90°

• Çap: 80 mm

• Strok: 53 mm

• Supap adedi: silindir başına 4 supap

• Enjeksiyon: 500 bar direkt enjeksiyon

ERS Sistemi

• Konfigürasyon: Elektromotorlu jeneratör ünitesi ile hibrit enerji geri kazanım sistemi

• Batarya kiti: 20 kg ağırlığa sahip lityum-iyon batarya

• Batarya kiti maksimum kapasitesi: 4 MJ

• MGU-K maksimum güç: 120 kW (161 HP)

• MGU-K maksimum devir: 50.000 d/d

• MGU-H Maksimum devir: 125.000

Otomobil

• Toplam ağırlık- soğutma sıvısı, yağ ve sürücü dahil 752 kg.

• Kokpit etrafında halo koruma ünitesiyle birlikte karbon fiber ve petek şeklinde kompozit malzemeden üretilen şasi.

• Karbon fiberden yapılmış gövde ve koltuk.

• Hidrolik tork konvertörlü arka diferansiyel.

• Önde ve arkada Brembo karbon fren diskleri.

• Arka frenlerde elektronik fren sistemi.

• 8 ileri ve bir geri vitesli uzunlamasına monte edilmiş Ferrari şanzımanı.

• Push-rod ön süspansiyon, pull-rod arka süspansiyon.

• 13 inçlik ön ve arka jantlar

Kaynak: Carmedya.com

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