SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız: "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" toplantısına katıldı
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SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız: "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" toplantısına katıldı

21.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:25
SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında düzenlediği "Faz III Lansmanı" toplantısına katıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında düzenlediği "Faz III Lansmanı" toplantısına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Yükseköğretimde dijital dönüşümle ilgili yapılan son çalışmaların değerlendirildiği toplantıya, Rektör Yıldız'ın yanı sıra 30 üniversitenin rektörü ve 90'a yakın akademisyen katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Saraç, yükseköğretimde dijital dönüşümün önemine dikkati çekerek, "Üniversitelerimizdeki mevcut potansiyeli harekete geçirmeyi hedeflemiştik. Bunda da büyük ölçüde başarılı olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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