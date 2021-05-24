SCÜ Organ Nakil Merkezi'nde bir günde iki hastaya organ nakli yapıldı
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SCÜ Organ Nakil Merkezi'nde bir günde iki hastaya organ nakli yapıldı

SCÜ Organ Nakil Merkezi'nde bir günde iki hastaya organ nakli yapıldı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Sağlık

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Organ Nakil Merkezi'nde ilk defa bir günde iki hastaya organ nakli yapıldığı bildirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Organ Nakil Merkezi'nde ilk defa bir günde iki hastaya organ nakli yapıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Temmuz 2020'de hizmete açılan Organ Nakil Merkezi kent ve çevre illerdeki hastalara umut olmaya devam ediyor.

Hizmete girdiği günden bu yana önemli çalışmalara imza atan merkezde ilk defa bir günde 2 organ nakli gerçekleştirildi.

Merkezin müdürü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Koç, ramazan bayramında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 44 yaşındaki Halil İbrahim Karabey'in böbreklerinin başarılı geçen ameliyatla iki hastaya nakledildiğini belirtti.

Böbrek nakli yapılan hastalardan Halil Şahin ise dokusuna uyan organın merkeze başvurduktan 10 gün sonra bulunduğuna dikkati çekerek, "Başta Rektörümüz olmak üzere tüm doktor ve hemşirelerimize bu nezih ortamı şehrimize kazandırdıkları için teşekkür ederim. 10 gün önce başvuru yapıp 10 gün sonra böbrek dokusu uyan bir organ bulmamız beni hayata bağladı, yıllardır nakil bekliyordum. Organ bağışında bulunan merhumdan ve ailesinden Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ederim." dedi.

SCÜ Organ Nakil Merkezi'nde bir günde iki hastaya organ nakli yapıldı
SCÜ Organ Nakil Merkezi'nde bir günde iki hastaya organ nakli yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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