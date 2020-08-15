SCU'da trenle eğitim başlıyor
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SCU'da trenle eğitim başlıyor

Cemil Ulupınar(SCU) Fen Lisesinde pandeminin bitmesiyle birlikte eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

SCU'da trenle eğitim başlıyor
15.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:33

Cemil Ulupınar(SCU) Fen Lisesinde pandeminin bitmesiyle birlikte eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

Reves Katolik Kilisesi ile yapılan çalışmalar sonucu "Sürdürebilirlilik" konulu faaliyetler İspanyol Sepie Ajansı tarafından eğitime katkı veriminde bulunurken, Sebahat- Cemil Ulupınar Fen lisesinden 25 öğrenci de yurtdışında kısa süreli eğitim hakkını elde etti.

Erasmus faaliyetleri kapsamında seyahatlerde öğrenciler tren ve otobüslerle ülkelerin en önemli tarihi mekanlarını ve tarihi şehirlerini ziyaret edecekler. 25 öğrenci İtalya'dan başlayacak olan yolculuklarında Pisa, Floransa ve Venedik, İspanya'da Zaragoza'dan başlayarak Barselona, Madrid ve Toledo ile Portekiz'den de Lizbon, Coimbra, Fatima, Averio ve Porto' Türkiye'de İstanbul'dan başlayacak olan yolculuklarında Safranolu,ve Kapadokya, yine İtalya'da Sicilya adasından Pelrmo'dan başlayarak Etna Yanardağına tren ve otobüs ile eğitim yolculuğu gerçekleştirilecek.

Düzenlenen organizasyon için SCU Fen Lisesi Okul Müdürü Turgay Kırgil Twining Kulübü öğretmenlerine teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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