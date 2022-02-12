Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu serimizde profesyonel VALORANT oyuncularının ayarlarını sizler için derliyoruz. Esporcular zaman zaman oyun ayarlarını değiştirdiğinden dolayı bu serimizi sık sık güncelliyor ve olabildiğince en güncel bilgileri Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz.

Oyun içi ayarlarını derlediğimiz ilk oyuncu ise Team Liquid takımından Adil "ScreaM" Benrlitom.

ScreaM VALORANT Ayarları:

GENEL OYUN AYARLARI ERİŞİLEBİLİRLİK?Düşman Vurgu RengiBEYAZFARE?Hassasiyet: Hedefleme0,785Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma1DPI400Windows Hassasiyeti6/11MİNİ HARİTA?DöndürDöndürOyuncuyu Ortada TutKapalıMini Harita Boyutu1,2Mini Harita Yakınlaştırma1Mini Harita Görüş KonileriAçık

NİŞANGAH AYARLARI GENEL?Nişangah RengiBeyazAna ÇizgiAçıkAna Çizgi Saydamlığı1Ana Çizgi Kalınlığı1Merkez NoktaKapalıMerkez Nokta Saydamlığı0Merkez Nokta Kalınlığı0Atış Hatasında Nişangahı SoldurKapalıİÇ ÇİZGİLER?İç Çizgileri GösterAçıkİç Çizgi Saydamlığı1İç Çizgi Uzunluğu2İç Çizgi Kalınlığı1İç Çizgi Uzaklığı1Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalıDIŞ ÇİZGİLER?Dış Çizgileri GösterKapalıDış Çizgi Saydamlığı0Dış Çizgi Uzunluğu0Dış Çizgi Kalınlığı0Dış Çizgi Uzaklığı0Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalı

GÖRÜNTÜ AYARLARI Çözünürlük1920×1080 16: 9 (240 Hz)Çok İzlekli GörselleştirmeAçıkMateryal KalitesiDüşükDoku KalitesiDüşükAyrıntı KalitesiDüşükArayüz KalitesiDüşükVinyetKapalıVSyncKapalıKenar YumuşatmaMSAA 4XEşyönsüz Filtreleme4xNetliği ArttırKapalıDeneysel KeskinleştirmeAçıkBloomKapalıBozulmaKapalıBirinci Şahıs GölgelerKapalı

ScreaM'in Kullandığı Ekipmanlar:

EKİPMANMARKA MouseFinalmouse Ultralight 2KlavyeHyperX Alloy FPSKulaklıkSennheiser Game ZeroMousepadSteelSeries QCK HeavyMonitörBenQ XL2546 240Hz

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