Scratch Cup 2021 başvuruları devam ediyor
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Scratch Cup 2021 başvuruları devam ediyor

11.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:51
Scratch Cup 2021 başvuruları devam ediyor

QNB Finansbank, Minik Eller Büyük Hayaller Platformu ile Türkiye'de sosyal sorumluluk olarak öncülüğünü üstlendiği kodlama eğitimlerine online olarak devam ediyor.

QNB Finansbank, Minik Eller Büyük Hayaller Platformu ile Türkiye'de sosyal sorumluluk olarak öncülüğünü üstlendiği kodlama eğitimlerine online olarak devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, Minik Eller Büyük Hayaller Platformu ile Türkiye'de sosyal sorumluluk olarak öncülüğünü üstlendiği kodlama eğitimlerini online olarak sürdürüyor. Habitat Derneği iş birliğiyle tüm Türkiye'de 8-14 yaş arası çocuklara ücretsiz ve sınırsız olarak Scratch 3.0 eğitimleri sunuluyor.

Proje kapsamında, Haziran 2020 tarihinden itibaren "www.minikellerkodyaziyor.com adresi" üzerinden kodlama dili olan Scratch 3.0 kod yazma eğitimi alan ve yaratıcı kodlama yapan çocuklar, bu yıl Scratch Cup 2021'de "Dünya'nın Sorunlarına Çözüm Bul" teması ile kodlayacak. 8-14 yaş arası çocukların başvurabileceği kodlama yarışmasında başvurular, 31 Aralık 2020'de sona erecek.

Türkiye'de bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek yarışmada çocuklar, dünyanın sorunlarına çözüm arayacak. Gerçekleştirilecek yarışma ile çocuklar, dünyanın sorunlarının kaynağını bulacak, çözüm için kodlayacak ve yeni normalde hayallerindeki dünyayı yaratacak.

Çocuklar, 2-3 kişilik ekipler oluşturabilecekleri, birlikte çalışma becerilerinin yanı sıra hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını da geliştirebilecekleri projeler üretecek.

Bugüne kadar Minik Eller Kod Yazıyor projesiyle 24 şehirde 23 bine yakın çocuğa ulaşılarak 154 bin 184 saat kodlama eğitimi verildi. Proje kapsamında Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Ordu, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Trabzon ve Uşak illeri ziyaret edildi.

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda finale kalan projelerin sahibi çocuklar, online platformda düzenlenecek büyük finale katılarak projelerini yüzlerce kişiye anlatma ve önemli bir deneyim yaşama fırsatı bulacak. Başvurular için "www.minikellerkodyaziyor.com" adresi ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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