Scratch Cup 2021 başvuruları başladı Bu sene ikincisi düzenlenecek Scratch Cup 2021'in başvuruları başladı.

Bu sene ikincisi düzenlenecek Scratch Cup 2021'in başvuruları başladı. Başvurular, 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecek.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, 2015 yılından bu yana öncülüğünü üstlendiği kodlama eğitimlerini bu yıl da Habitat Derneği ile "Minik Eller Kod Yazıyor" projesi ile sürdürüyor.

Banka, çocuk ve genç odaklı "Minik Eller Büyük Hayaller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında hayata geçirdiği proje kapsamında, kapsamında verilen kodlama eğitimlerini ücretsiz olarak tüm Türkiye'de çocukların kullanımına açtı.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Scratch Cup 2021'in başvuruları "www.minikellerkodyaziyor.com" üzerinden başlarken, başvurular, 30 Kasım 2020 tarihine dek devam edecek.

Yarışma çerçevesinde 8-14 yaş arası öğrenciler, dünyanın sorunlarına çözüm bulmak için, kendi yazdıkları oyunlarla sorunlara çözüm bulmaya çalışacaklar.

Verilen bilgiye göre, çocukların iki ya da üç kişilik takımlar halinde katılabilecekleri yarışma için başvurular öğretmenleri tarafından yapılabilecek.

Finalinin Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek bir organizasyon ve jüri değerlendirmeleri ile yapılacak yarışmada çocuklar, yeni normalde nasıl bir dünya hayal ettiklerini oyunlarla anlatacaklar.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, bugüne kadar Minik Eller Kod Yazıyor projesiyle 24 şehirde 23 bine yakın çocuğa ulaşılarak 154 bin 184 saat kodlama eğitimi verildi.

Proje kapsamında Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Ordu, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Trabzon ve Uşak illeri ziyaret edildi.

Online eğitimlerin devam ettiği projede 8-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi verilen web sitesinde 25 adet eğitim videosu yer alırken, çocuklar, veliler ve eğitmenler, kolayca kullanabilecekleri bir ara yüz ile hazırlanan "www.minikellerkodyaziyor.com" web sitesinden Scratch eğitim videoları ile tüm kodlama içeriğini alabilecekler.

Kaynak: AA