Scoutli VCT Upper Bracket En İyi 5 oyuncusunu belirledi!

Dün oynanan VALORANT Challengers Upper Bracket maçlar sonuçlandı. Espor ekosisteminde bir düzen yaratmayı amaçlayan espor projesi Scoutli VCT Upper Bracket En İyi 5 oyuncusunu belirledi!

Espor ekosisteminde bir düzen yaratmayı amaçlayan espor projesi Scoutli VCT Upper Bracket En İyi 5 oyuncusunu belirledi.

Dün oynanan VALORANT Challengers Upper Bracket maçları sonuçlandı. Oyuncu istatistiklerine geçmeden isterseniz dün oynanan karşılaşmalara ve sonuçlarına birlikte göz atalım.

Dün oynanan maçlar sırasıyla Galakticos x BBL Esports, Unity Esports x Zero Zone, RARE Esports x Oxygen Esports ve son olarak fastPay Wildcats x Futbolist idi. Karşılaşmaların sonuçları ise şu şekildeydi:

Galakticos 0 x 2 BBL Esports

Unity Esports 1 x 2 Zero Zone

RARE Esports 0 x 2 Oxygen Esports

fastPay Wildcats 0 x 2 Futbolist

Oyuncuların değerlendirme istatistikleri ise kazanan takımlar arasından belirlendi. Kazanan takımlara göre belirlenen istatistiklerde ilk iki sırayı BBL Esports oyuncuları aldı. 3,4 ve 5. sırayı ise diğer takımların birer oyuncusu aldı. Oynanan maçlara göre en iyi istatistikleri yapan oyuncular şu şekildeydi:

92 SR - MUJ (BBL Esports) 91 SR - ASLANM4SHADOW (BBL Esports) 91 SR - TORONTO (Oxygen Esports) 89 SR - QRAXS (Futbolist) 89 SR - GAIJIN (Zero Zone)

Scoutli'nin bugün oynanacak Lower Bracket maçlarının ardından da "Lower Bracket En İyi 5'lisi" paylaşımını yapması bekleniyor. Eğer siz de bu istatistiklere hızlıca ulaşmak istiyorsanız buraya tıklayarak şirketin sosyal medya hesaplarına gidebilirsiniz. Ayrıca şirketin erken erişim fırsatlarından yararlanmak istiyorsanız buraya tıklayarak kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros