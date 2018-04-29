Science Expo'da Ödül Heyecanı

Bursa'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Turkish Airlines Science Expo kapsamında yapılan proje yarışmasında toplam 110 bin TL ödül dağıtıldı. Ödüller, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı törenle sahiplerine teslim edildi.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen Turkish Airlines Science Expo, 4 gün boyunca yüzlerce öğrenciyi bilimsel çalışmalarla buluşturdu. Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BEBKA tarafından Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) ev sahipliğinde ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle bu sene 7.'si gerçekleştirilen Science Expo, ödül töreniyle sona erdi. Bu kez 'Geleceğin Teknolojileri' ana temasıyla düzenlenen festivalde, 100 civarında öğrenci ve öğretmen atölye çalışmalarına katıldı. 628 öğrencinin aynı anda 'mangala' oynaması ile dünya rekoru kırıldı. Polonya, Tayvan, Suudi Arabistan, Fransa, İtalya, Hollanda ve Singapur'dan gelen ekipler, atölye çalışmaları ve bilim gösterileri gerçekleştirdi. Festival kapsamında 6 farklı başlıkta 9 proje yarışması yapılırken, 120 farklı alanda atölye çalışmaları, bilim gösterileri, simülatörler, bilim konferansları, konserler, insansız hava araçları uçuşları ve drone gösterileri düzenlendi. Tüm üniversiteler arasından seçilen, bilime meraklı 200 gönüllü 7. Turkish Airlines Science Expo boyunca görev aldı.

"Science Expo, uluslararası marka olacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu yıl Science Expo'da rekorlara imza attıklarını, 4 gün boyunca 192 bin ziyaretçinin festivale katıldığını ifade etti. 120 farklı atölye çalışmasına 78 binden fazla kişinin iştirak ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, 8 farklı ülkeden misafirlerin de organizasyondaki yerini aldığını hatırlattı. Kalkınmak, ihracat ve gayri safi milli hasılanın artması için yerli ve milli üretim konusunda farklı ürünler çıkartmak gerektiğini anlatan Başkan Aktaş, "Turkish Airlines Science Expo da bu düşüncenin başlangıç noktası olmuştur. Cumhurbaşkanımız her zaman yerli ve milli olmaktan bahsediyor. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli ve milli silahlarımızı kullandık. Bu tür adımlar, güzel günlerin işaretidir. Tarımsal ürünlerin yanında teknoloji de üretmemiz gerekiyor. Yeni buluşlar gerçekleştirmeliyiz. Geleceğin bilim insanları ve teknolojileri için bu festival başlangıç aşaması oldu. Birkaç sene sonra Science Expo uluslararası bir marka olacaktır. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Düşünen, araştıran, gelişen ve geliştiren bir gençlik arzu ettiklerini söyleyen Başkan Aktaş, güzel yarınlar için sahip olunan zekaların en üst düzeyde kullanılması gerektiğini belirtti. Kendi tasarımlarımızı ve markalarımızı oluşturmanın önemine değinen Aktaş, birçok küçük ülkenin tek bir markayla ekonomik anlamda otoriteleştiğini, bu buluşmayla bilim ve teknolojiyi ülkede bir adım daha öne çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise, festival kapsamında dopdolu bir 4 günün geçirildiğini söyledi. Ülkemizin ve bölgenin kalkınma planları çerçevesinde festivale destek verdiklerini belirten Gerim, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak için yüksek teknolojili ürünlerin kapasitesinin artırılmasının önemine değindi. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğumuzu hatırlatan Gerim, genç beyinlere gerekli zeminleri sunan Science Expo'nun önemli bir bilim şenliği olduğunu dile getirdi.

Onlarca ekip, kıyasıya mücadele

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim tarafından proje yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Bu sene dördüncüsü yapılan proje yarışmasına, Türkiye'deki tüm okullardan toplam 1265 başvuru alındı. Science Expo Proje Yarışması'nda finale kalan 50 proje, İnsansız Hava Araçları ve Drone Yarışması'nda 50 ekip, Autodesk Tasarım ve Modelleme Yarışması'nda 25 ekip-toplam 75 kişi, Mangala Yarışması'nda 4000 öğrenci, Meslekler Yarışıyor'da da her kategoride 32'şer ekip mücadele verdi. Proje Yarışması'nda finale kalan çalışmalar, alanında uzman jüri tarafından değerlendirildi. Jüri üyeleri, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından belirlendi. Dereceye girenlerin dışında finale kalan tüm projelere 500 TL mansiyon ödülü verildi.

Toplam 110 bin TL para ödülü

Meslek Yarışıyor kategorisinde; Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makina Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Giyim Üretim Teknolojisi ve Tekstil Teknolojisi alanlarında dereceye girenler ile Mangala Turnuvası'nda 3.-4. sınıflar, 5.-6. sınıflar, 7.-8. sınıflar ve Lise Kategorisi'nde dereceye girenler ödüllendirildi. Ayrıca Autodesk kategorisinde birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye bin TL ödül verildi. Tasarla Yap Uçur-Drone kategorisinde birinci 3 bin TL, ikinci 2 bin TL, üçüncü bin TL kazanırken, Tasarla Yap Uçur-İHA kategorisinde birinci 3 bin TL, ikinci 2 bin TL, üçüncü bin TL aldı. 6 adet mansiyona da 500'er TL takdim edildi. Proje Yarışması'nın Çocuk Mucitler kategorisinde birinciye 6 bin 500 TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL; Genç Mucitler kategorisinde birinciye 11 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 4 bin TL; Usta Mucitler kategorisinde birinci ekibe 20 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 6 bin TL para ödülü verildi. - BURSA