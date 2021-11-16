SCIENCE E-ROBOT PROJESİ KAPSAMINDA BİLSEM ÖĞRETMENLERİMİZE İLK PERSONEL EĞİTİM FAALİYETİ

"Science E- Robot Projesi" kapsamında Bilsem öğretmenlerimize ilk personel eğitim faaliyeti. .

Teknolojinin öğrenme-öğretme sürecine entagrasyonuna katkıda bulunarak eğitimin kalitesini artırmayı ve robotik teknolojisini bilimsel öğrenme-öğretme sürecine entegre ederek temel yetkinliklerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu doğrultuda BİLSEM'lerde görev yapan bilişim teknolojileri, fizik, kimya, Matematik öğretmenlerimiz; Genel Müdürlüğümüz ortaklığında ve Mersin Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen "Eğitsel Robotiğin Bilimsel Öğrenme Öğretme Su? recine Entegrasyonu Projesi" kapsamında ilk personel eğitim faaliyetlerini Romanya'da gerçekleştirmiştir.

BİLSEM öğretmenlerimiz eğitim boyunca; farklı öğrenme ortamlarında yaşadıkları öğrenme deneyimi ile çeşitli robotik projeleri gözlemleme ve disiplinler arası çalışmalar konusunda fikirlerini harekete geçirme fırsatı elde etmiştir. Öğretmenlerimiz bu eğitimler kapsamında robotik materyallerle yaptıkları çalışmaların paylaşımı, deneyim ve iyi uygulama transferine imkan sağlamıştır. Ayrıca robotik ile anahtar becerilerin ilişkisi konusunda derin bir anlayış geliştirmeye başlayan BİLSEM öğretmenlerimiz, bunu öğrenme ortamlarına nasıl taşıyacakları konusunda da beyin fırtınası gerçekleştirerek uygulamaya geçirmişlerdir.

"Bilim Öğretimini ve 21. Yüzyıl Becerilerinin Edinimini Zenginleştiren Robotik Öğrenme Öğretme Fırsatları" isimli faaliyetimizin içerikleri arasında;

-21. yüzyılın temel yetkinlikleri ve becerilerin önemi

-Matematiksel yeterlilik, bilim ve teknoloji yeterliliği

-Dijital yeterlilik

-21. yüzyıl becerileri ve eğitici robotik ilişkisi

-Bilgisayarca düşünme

-Algoritma ve kodlama

-Farklı eğitici robotik materyallerin etkileşimli sunumu

-Robot çeşitlerinin mekanik, elektronik ve yazılım yapısı

-Bir öğretim materyali olarak eğitim robotları ve pedagojik yönü

-Robotik ile ulaşılabilecek öğrenme hedefleri

-Farklı robotik malzemelerin disiplinler arası kullanımına iyi örnekler

-Eğitsel robotik ile 21. yüzyıl becerilerine hedefli bir şekilde nasıl yaklaşılır ve geliştirilir?

-Öğrenci katılımı için bir araç olarak robotik teknoloji araçlarını kullanma

-STEM uygulamalarında robotik uygulamalar: Pratik uygulamaların sınıfta basit örneklerle simülasyonu vardır.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyor; eğitim faaliyetlerinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

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