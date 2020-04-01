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Amerika Birleşik Devletleri, Arnold Schwarzenegger, Los Angeles, Kaliforniya, Dünya

Schwarzenegger?den koronavirüsle mücadeleye 1 milyon dolar!

ABD'li ünlü aktör ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger (72), koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında başlatılan kampanyaya 1 milyon dolar bağış yaptı.

01.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:07
Schwarzenegger?den koronavirüsle mücadeleye 1 milyon dolar!

ABD'li ünlü aktör ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger (72), koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında başlatılan kampanyaya 1 milyon dolar bağış yaptı. Ayrıca, Schwarzenegger'in motoruyla Los Angeles sokaklarında gezdiği görüntülendi.

ABD'li ünlü aktör ve eski Kaliforniya Valisi Anold Schwarzenegger, koronavirüsle ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına tıbbi ekipman bağışı için Frontline Responders Fund adı altında başlatılan bağış kampanyasına 1 milyon dolar bağışta bulundu. Ünlü aktör, bağışını sosyal medya hesabından duyurarak, hayranlarına da bağış yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

LOS ANGELES SOKAKLARINDA MOTOSİKLETLE GEZDİ

Öte yandan, Schwarzenegger'in deri ceketiyle Terminatör serisindeki imajına benzer bir görüntüyle Los Angeles'in Brentwood bölgesinde motosiklet sürdüğü görüldü.


Kaynak: DHA

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