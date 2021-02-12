Schwartzman, Avustralya Açık'a 3. turda veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Schwartzman, Avustralya Açık'a 3. turda veda etti

12.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:13
Schwartzman, Avustralya Açık'a 3. turda veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 8 numaralı seribaşı Diego Schwartzman, 3. turda elendi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 8 numaralı seribaşı Diego Schwartzman, 3. turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada, Schwartzman ile dünya 114 numarası Aslan Karatsev arasında oynanan tek erkekler 3. tur mücadelesi, beklenmedik bir sonuçla bitti.

Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında ana tabloya yükselen Karatsev, korttan 6-3'lük setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Geçen yıl ABD Açık'ta 4. tur oynayarak dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Felix Auger-Aliassime, aynı başarıyı 2021 Avustralya Açık'ta da tekrarladı.

20 numaralı seribaşı Auger-Aliassime, 11 numaralı seribaşı Denis Shapovalov'u 7-5, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Erkeklerde 14 numaralı seribaşı Milos Raonic ise klasmanın 55. basamağındaki Marton Fucsovics'i 3-1 (7-6, 5-7, 6-2, 6-2) yenerek 4. tura çıktı.

Halep 4. turda

Kadınlarda 2018 finalisti ve 2 numaralı seribaşı Simona Halep, 32 numaralı seribaşı Veronika Kudermetova karşısında pek zorlanmadı.

Halep, 1 saat 18 dakika süren maçı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak son 16 isim arasına girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Mustafa Şentop Mustafa Destici Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner
Spor Ömer Ali Arda Turan Metin Oktay Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Türk Rusya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Schwartzman, Avustralya Açık'a 3. turda veda etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 14:19:52. #1.15#
title