Schumann Quartet, İzmir Agorası'nda sahne aldı
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Schumann Quartet, İzmir Agorası'nda sahne aldı

Schumann Quartet, İzmir Agorası'nda sahne aldı
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat

En seçkin oda müziği gruplarından biri olarak tanımlanan Schumann Quartet, 34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında İzmir Agorası'nda konser verdi.

En seçkin oda müziği gruplarından biri olarak tanımlanan Schumann Quartet, 34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında İzmir Agorası'nda konser verdi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) ile İzmir Goethe Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen konserde Erik Schumann, Ken Schumann (keman), Liisa Randalu (viyola) ve Mark Schumann'dan (viyolonsel) oluşan Schumann Quartet sahne aldı.

Grup, Beethoven'ın Yaylı Çalgılar Dörtlüsü "La Malinconia" ve Beethoven'in 14 Numaralı Yaylı Kuarteti ile Aribert Reiman'ın "Adagio-Schumann'ın Anısına" adlı eserlerini seslendirdi.

Celsus Kütüphanesi'nde 19 Ağustos'ta 11. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması Final Konseri ile başlayan 34. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 20 Ağustos'ta Çeşme Kalesi'nde "Bir Opera Gecesi" düzenlendi.

Festival, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda 26 Ağustos'ta Eric Satie'nin önemli piyano eserlerinden oluşan "Parade" adlı program ve 27 Ağustos'ta İzmir Agorası'nda 4 el piyano ikililerinden Ricardo Vieira ve Tomohiro Hatta'dan oluşan MusicOrba konseriyle devam edecek.

Organizasyon, 6 müzisyen ve 1 dansçının flamenko, caz, İspanik ve Galiçya geleneksel şarkılarıyla sahne alacağı "Trovaores" adlı müzikalle 31 Ağustos'ta son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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