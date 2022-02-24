Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin haklı çıkarılamayacağını belirtti - Haberler
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Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin haklı çıkarılamayacağını belirtti

AA, Erbil Başay - Güncel
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Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin haklı çıkarılamayacağını belirtti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağını kaydetti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağını kaydetti.

Başbakan Scholz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, " Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu, hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz." ifadesine yer verdi.

Almanya'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu "kaba eylemi"ni en sert bir şekilde kınadığını ifade eden Scholz, Ukrayna'daki insanlarla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Scholz, Rusya'ya askeri harekatı derhal durma çağırısında bulunarak, "G7, Avrupa Birliği ve NATO kapsamında yakın koordinasyon içinde olacağız. Ukrayna için korkunç bir gün ve Avrupa için kara bir gündür." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Erbil Başay - Güncel

Olaf Scholz, Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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