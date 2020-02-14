Schneider Electric, "yol haritasını" paylaştı

14.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:54

Schneider Electric, 3. Akıllı Fabrikalar ve Proses Yönetimi Konferansı'nda küresel bilgi ve tecrübelerini sektör temsilcilerine sundu.

Schneider Electric'den yapılan açıklamaya göre, Marriott Hotel Asia'da gerçekleştirilen konferansta Schneider Electric Son Kullanıcı & Sistem Entegratörü Kanal Müdürü Naci Yurdakul, "Sanayide Dijital Dönüşüm ve EcoStruxure" adlı bir sunum gerçekleştirdi.

Açıklamada konferansta görüşlerine yer verilen Schneider Electric Son Kullanıcı & Sistem Entegratörü Kanal Müdürü Naci Yurdakul, oT tabanlı, artırılmış gerçeklik özellikleri de içeren çözümlerin önemini kaydederek ş değerlendirmede bulundu:

"Firmalar 3 ana ihtiyaç nedeniyle dijital dönüşüme katılıyor. Bunlar, zorlu rekabet ortamı, uzun yatırım geri dönüş süreleri ve yeni neslin iş hayatına girmesidir. Rekabetin arttığı uluslararası pazarlarda yer edinebilmek, aranan ve tercih edilen tedarikçi olmak için firmalar, dijital dönüşümden faydalanmak istiyor.

Ayrıca dünya devleri, tedarikçilerinin de en az kendileri kadar dijital, denetlenebilir ve entegre olmasını talep ediyor. Veriye dayalı alınmayan yatırım kararları, geri dönüş süreleri üzerinde ciddi belirsizlik yaratıyor. Üretimin mevcut verileriyle en kısa sürede geri dönecek ve en büyük faydayı getirecek yatırım öncelikleri dijital dönüşümle veriye dayalı olarak daha doğru tespit ediliyor.Son olarak da bazen çok farkında olmadığımız ama dijital dönüşümün ana lokomotifi haline gelen konu, yeni neslin iş hayatına girmesi ve bu insanların dijital çağa ayak uyduramayan tesislerde çalışmak istememesidir."

Kaynak: AA