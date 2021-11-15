Schneider Electric, yeniden tasarlanan ComPacT şalter serisini tanıttı

Schneider Electric, yüksek düzeyde verimlilik ve dijital dünyaya uyum için yeniden tasarlanan ComPacT şalter serisini tanıttı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, ComPacT şalter ailesinin yeni nesli Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunuldu. Önceki modellerin kasa boyutlarını koruyan yeni tasarımıyla ComPacT şalterler, sahada bakım faaliyetlerinin büyük ölçüde basitleştirilmesini hedefliyor.

ComPacT serisi ürünler, dijital bağlantıya hazır bir şekilde geliyor ve ürünün "tak-çalıştır" aksesuarları şalterin ileri seviye izleme özelliklerini önemli ölçüde geliştiriyor. Yeni serinin öncekilerle aynı kasa boyutunda olması halihazırda kullanımdaki şalterlerin kolay, hızlı ve optimum maliyet ile yenilenebilmesini sağlıyor. Bu sayede mevcut sistemlere yeni ComPacT şalterlerin dijital zekasını kolayca eklemeyi mümkün kılıyor.

Basitleştirilmiş kablosuz bağlanabilirlik özelliği, yeni ComPacT serisinin montajı aşamasında ve kullanım sürecindeki bakım ve özelliklerinin yükseltilmesi ihtiyaçlarında devrim olarak nitelendirilebilecek deneyim sunuyor.

Yeni kablosuz yardımcı donanımlar ise kullanıcılara elektrik dağıtım sistemine dair kapsamlı bilgiler sunarak sistem kaynaklı kesintileri önlemelerine, enerji sürekliliğin üst düzeye çıkarmalarına olanak sağlıyor. Bu gelişme IoT çağında nasıl çalışılacağını tanımlıyor. Kullanıcı sistemini sürekli olarak izleyebilir ve elindeki veriyi sorun gördüğü alanlarda karar alıp aksiyona geçmek için kullanabilir.

Üründeki önemli bir diğer yenilik ise yarı şeffaf ön kapak kullanımı. Bu tasarım yeniliği sayesinde şalterde hangi yardımcı donanımların olduğunu ve doğru konumda olup olmadıklarını sadece dışarıdan bakarak görmek mümkün oluyor.

Schneider Electric'in güvenilir, uzun ömürlü ve hızlı kablo bağlantıları için geliştirdiği EverLinkTM bağlantı sistemi ComPacT serisinde de sunuldu. Ayrıca DIN ray bağlantı opsiyonu da bulunuyor.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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