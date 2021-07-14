Schneider Electric yeni araştırma ve IT inovasyonunu açıkladı

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde önemli şirketlerden biri olan Schneider Electric'in Dijital Ekonomi ve İklim Etkisi başlıklı raporunda, IT (bilgi teknolojisi) ve enerji tarafında bileşen ve sistem seviyelerinde verimlilik elde etmek için gösterilen çabalara devam edilmesi...

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde önemli şirketlerden biri olan Schneider Electric'in Dijital Ekonomi ve İklim Etkisi başlıklı raporunda, IT (bilgi teknolojisi) ve enerji tarafında bileşen ve sistem seviyelerinde verimlilik elde etmek için gösterilen çabalara devam edilmesi tavsiye ediliyor.

Schneider Electric açıklamasına göre, şirket, dijitalleştirilmiş ve akıllı uygulamalara gelecekte nasıl güç sağlanacağının anlaşılmasını sağlamak için bir araştırma raporu yayınladı.

Dijital Ekonomi ve İklim Etkisi başlıklı raporda, IT sektörünün elektrik talebinin 2030 yılına kadar yaklaşık yüzde 50 artacağı tahmin ediliyor. Ancak elektrik sistemi karbonsuzlaştıkça, emisyonlar o zamana kadar yüzde 26'dan daha fazla artmayacak. Emisyonlardaki bu artışın azaltılmasına yardımcı olmak için Schneider Electric Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü, IT ve enerji tarafında hem bileşen hem de sistem seviyelerinde verimlilik elde etmek için gösterilen çabaların devam etmesini tavsiye ediyor.

Schneider Electric'in Boston Merkezi'nden sanal olarak sunulan özel bir medya etkinliğinde yayınlanan raporda, bu sistemlerin, bir PUE (Power Usage Effectiveness – Güç Kullanımı Verimliliği) bakış açısıyla hiper ölçekli veri merkezlerinden daha az verimli olması beklendiğinden, edge bilgi işlemin yükselişinin özel bir odaklanma gerektirdiği vurgulanıyor.

Schneider Electric araştırma raporunun yanı sıra, EcoStruxure IT veri merkezi altyapı yönetimi yazılımı ve Galaxy VL 3 fazlı kesintisiz güç kaynağı (UPS) güncellemelerini duyurdu ve sektör lideri tek fazlı UPS olan APC Smart-UPS Ultra'yı tanıttı. Tüm tanıtımlar, IT ve veri merkezi altyapısının esnekliğini artırırken sektörü, sürdürülebilirlik hedeflerinde ileriye götürmek için tasarlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Güvenli Enerji Başkan Yardımcısı Pankaj Sharma, "Dünya karantinaya girerken aynı zamanda çevrim içi oldu ve internet trafiği arttı. Dijital faaliyetin kaçınılmaz olarak CO2 emisyonlarında oldukça sorunlu bir artışa neden olacağını varsaymak yanıltıcı olacaktır. Schneider Electric Sürdürülebilirlik Enstitüsü'nün analizi, IT'nin elektrik kullanımının her beş yılda bir iki katına çıkacağını öngören en kötü durum senaryolarının çoğunu boşa çıkarıyor. Bununla birlikte bir endüstri olarak, dijital hayatın devam etmesini sağlarken dayanıklı olmanın yanı sıra yeni sürdürülebilirlik kazanımları kaynakları bulma konusunda da tetikte olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric'in son 15 yıldır sürdürülebilirliğe odaklandığını ve kısa süre önce dünyanın en sürdürülebilir şirketi olarak adlandırıldığını dile getiren Sharma, "Gelecekte inovasyonun daha geniş bir bağlantı ortamında daha fazla verimlilik sağlayacağına yönelik bir zihniyet benimsedik. Sektörümüz, akıllı ve bilinçli seçimler yaparak dijital teknolojilere yönelik artan iştahtan kaynaklanan elektrik ve emisyon miktarını azaltmaya yardımcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak