Schneider Electric, Veri Merkezi Sürdürülebilirlik Kılavuzu'nu yayımladı

Schneider Electric, çevresel sürdürülebilirliğe sahip veri merkezleri için kapsamlı ve yeni bir kılavuz yayımladı.

Schneider Electric, çevresel sürdürülebilirliğe sahip veri merkezleri için kapsamlı ve yeni bir kılavuz yayımladı.

Schneider Electric açıklamasına göre, sektörde bir ilk olan çalışmada, sürdürülebilirlik yolculuklarının çeşitli aşamalarında olan veri merkezi şirketlerine yönelik temel ölçüm standartları da dahil olmak üzere çevre etkisi için 5 temel alan ele alınıyor.

Dijital dünyanın belkemiği olan veri merkezleri, bugün küresel karbon emisyonlarının yüzde 2'sinden sorumlu ve bu oran hava yolu sektörüne eşit olmasıyla dikkati çekiyor.

Sektör, dijital bant genişliğinde ve IT sektörünün elektrik talebindeki artışla başa çıkabilmek için çevresel sürdürülebilirliğe dair bütünsel ve standartlaştırılmış bir yaklaşıma gereksinim duyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Güvenli Güç Bölümünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Pankaj Sharma, çevresel sürdürülebilirlik raporlaması konusuna birçok veri merkezi operatörünün giderek daha fazla odaklanmaya başladığı belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak sektörde çevresel etkinin ölçümü ve raporlanması konusunda standartlaştırılmış bir yaklaşım mevcut değil. Schneider Electric operatörlere ve genel olarak sektöre kılavuzluk etmek için ölçüm standartlarına sahip bütünsel bir çerçeve geliştirdi. Bu rehber ile amacımız, doğal kaynakları gelecek nesiller için korumak üzere çevresel sürdürülebilirlik konusunda karşılaştırma yapmayı ve ilerleme kaydetmeyi sağlayan süreçleri iyileştirmektir."

IDC Veri Merkezi ve Destek Hizmetleri Programından Sorumlu Başkan Yardımcısı Rob Brothers ise veri merkezi sektörünün enerji verimliliğini artırma konusunda ciddi ilerleme kaydettiğini aktararak, "Dijital talep arttıkça uzun vadeli ve genel sürdürülebilirlik girişimlerini ilerletme taahhütlerine bağlı kalmaya devam etmeleri gerekiyor. Ölçmediğiniz bir şey üzerinde etkide bulunamazsınız. Dolayısıyla şirketler yalnızca verimli teknoloji değil, su, toprak ve biyoçeşitlilik gibi doğal kaynakların tüketimini ortaya koyan net ve tutarlı ölçüm standartları oluşturmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik stratejisinde yeni bir dönemi başlatıyor

Verilen bilgiye göre, yatırımcı, karar verici, hissedar, müşteri ve çalışanlardan gelen baskının artması da veri merkezi operasyonlarında çevre etkisi raporlamasının iyileştirilmesi ihtiyacını artırıyor. Ancak birçok veri merkezi şirketi sürdürülebilirlik konusunda hangi standartların izleneceğini ve hangi stratejilerin uygulanacağını belirleme konusunda zorluklarla karşılaşıyor.

Hızlı dijitalleşme ile birlikte artan çevresel etkileri dolayısıyla veri merkezi şirketleri, kilit paydaşları tarafından sürdürülebilirlik konusunda harekete geçmeye çağrılıyor. Ancak sektörde standart ölçüm mekanizmalarının oluşmaması kurumlar için bu süreci zorlaştırıyor. Bu ihtiyaca yanıt veren Schneider Electric'in sunduğu kılavuz, veri merkezlerinin çevre etki raporlamalarında "Başlangıç", "İleri" ve "Lider" kategorilerinde 23 ölçüm standardı ve 5 kilit etki alanı öneriyor.

Schneider Electric Sürdürülebilir Veri Merkezleri kılavuzu, Enerji Yönetimi Araştırma Merkezi tarafından, ölçüm ve raporlamadaki tahmine dayalı işleri ortadan kaldırmak amacıyla ÇSY uzmanları, sürdürülebilirlik danışmanları, veri merkezi bilim insanları ve veri merkezi çözüm mimarları tarafından geliştirildi. 2002 yılında kurulan Enerji Yönetimi Araştırma Merkezi, 200'ü aşkın, bağımsız teknik makale ve rapor aracı geliştirmiş bulunuyor.

Ölçüm standartlarına dayalı izleme ve raporlama yapmak veri merkezlerine, çalışanları başta olmak üzere iç paydaşları için uyum ve iyileşme, müşteri ve karar verici otoriterler için ise şeffaflık sağlıyor.

Schneider Electric'in sunduğu kılavuz, veri merkezi şirketlerinin çevresel etkilerini izleme ve ölçmeleri için etkili standartları sunarken, sürdürülebilirlik hedefleri konusunda iç ekiplerle iletişim ve uyumu iyileştiriyor.

Operasyonları iyileştirmek için veriler üzerinde işlem yapılmasını kolaylaştıran kılavuz, dış paydaşlar için düzenli ve tutarlı raporlama sunuyor. Ayrıca, kılavuz dünya çapında, rakip kurumlar arasındaki karşılaştırmaların standartlaşmasını sağıyor.