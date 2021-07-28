Schneider Electric ve AVEVA, ODS ile İttifak Ortaklığı anlaşması imzaladı
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Schneider Electric ve AVEVA, ODS ile İttifak Ortaklığı anlaşması imzaladı

Schneider Electric ve AVEVA, ODS ile İttifak Ortaklığı anlaşması imzaladı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Schneider Electric ve AVEVA, Obeikan Digital Solutions (ODS) ile bir İttifak Ortaklığı anlaşmasına imza attı.

Schneider Electric ve AVEVA, Obeikan Digital Solutions (ODS) ile bir İttifak Ortaklığı anlaşmasına imza attı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın sanayi sektörünü destekleyecek anlaşma kapsamında söz konusu üç şirket, Suudi Arabistan Krallığı'nın fabrikalarına dijital dönüşümle Endüstri 4.0 yolunda yardımcı olmak için iş birliği yapacak.

Verilen bilgiye göre, Obeikan Group'un bir parçası olan ODS, lojistik, altyapı güvenilirliği, uyumluluk yönetimi, yedek parça yönetimi, organizasyonel optimizasyon ve denetim yönetimi için duruma özel danışmanlık hizmetleri ve endüstriyel uygulamalar sunuyor.

Şirket, Suudi Arabistan genelinde onlarca üreticinin dijital teknolojiler aracılığıyla dönüşümü için çalışmalarını sürdürüyor.

Üç şirket, kavram kanıtlama projelerini sunmak için iş birliği yapacak, Schneider Electric ve AVEVA'nın nesnelerin interneti donanımı ve bulut tabanlı yazılımı, ODS'nin yerel uzmanlığı ile tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ODS Grup Üst Yöneticisi (CEO) Abdallah Obeikan, şu ifadeleri kullandı:

"Obeikan ve ODS, Suudi Arabistan'ın üretim becerilerini teknoloji ve dijitalleşme aracılığıyla dönüştürme vizyonuna sahiptir. Schneider Electric ve AVEVA, nesnelerin interneti ve bulut bilgi işlem gibi teknolojilerin tesisleri nasıl daha akıllı, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getirebileceğine dair inancı paylaşmaktadır. Ülkenin imalat sektörünü teknoloji aracılığıyla ivmelendirmek istiyor ve bu iş birliğinden dolayı heyecan duyuyoruz."

Schneider Electric Endüstriyel Otomasyon Başkan Yardımcısı Oseid Faqih de yeni nesil imalatta, verimliliği artırmak, güvenliği daha iyi hale getirmek, enerji ve su kullanımını azaltmak için tesis katındaki her makineyi bağlantılı hale getirmek, veri akışlarını toplamak ve bu bilgileri gerçek zamanlı olarak analiz etmek için dijital teknolojiler kullanılacağını aktardı.

Obeikan'ın bu alanda bir lider olduğunu ve üstlendiği çok sayıda dijital dönüşüm projesi ile ODS'nin, oldukça saygın bir isme sahip bulunduğunu bildiren Faqih, bu iş ortaklığının Krallığı, bütün bir bölgenin üretim merkezi haline getireceğini vurguladı.

AVEVA MEA Sorumlusu Dr. Tarık Aslam ise şu bilgileri paylaştı:

"Dijital teknolojilerin önümüzdeki on yıl içinde ekonomik değerin önemli bir bölümünü oluşturacak olması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Operation 300bn ve Suudi Arabistan'ın 2020'de başlatılan Vision 2030'unun ikinci aşaması gibi politikalarda da kabul edilen bir gerçektir. AI, IIoT ve bulut bilgi işlemin kuvvet çarpanı etkisi halihazırda endüstri sektörüne verimlilik ve finansal faydalar olarak dönmeye başlamıştır.

AVEVA'nın Obeikan Digital Solutions ile iş ortaklığı, AVEVA'nın portföyünden dijital çözümler ve ODS'nin Suudi Arabistan ve daha geniş çapta Orta Doğu genelinde mevcut olan gelişmiş uygulama becerileri ile sinerji oluşturarak, bölgede sürdürülebilir ve eşitlikçi bir büyüme için bu verimliliği artıracaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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