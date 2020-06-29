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Schneider Electric, Türkiye'deki şirketleri ücretsiz hizmetlerle destekliyor

Schneider Electric, teknik IT desteğine ihtiyaç duyan Türkiye merkezli kuruluşlara şirketin dijital araçlarına ve çevrim içi izleme hizmetlerine erişim olanağını 90 gün boyunca ücretsiz sunacak.

Schneider Electric, Türkiye'deki şirketleri ücretsiz hizmetlerle destekliyor
29.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:39

Schneider Electric, teknik IT desteğine ihtiyaç duyan Türkiye merkezli kuruluşlara şirketin dijital araçlarına ve çevrim içi izleme hizmetlerine erişim olanağını 90 gün boyunca ücretsiz sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu destek, Schneider Electric'in bölgenin dört bir yanında hem özel sektörde hem de kamu sektöründe yer alan her kuruluşun iş sürekliliğine destek olma çabalarının bir parçası olarak sağlanıyor.

Schneider Electric, uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve e-ticaret faaliyetlerinin iş sürekliliğinde kritik önem taşıdığı bu dönemde Türkiye'deki şirketleri ücretsiz hizmetlerle destekliyor. Şirketin küresel çapta sunduğu IT ekipmanları için çevrim içi izleme, takip ve sorun giderme hizmetleri 90 gün boyunca ücretsiz kullanılabilecek.

Ecostruxure Asset Advisor ve IT Expert çözümleri, varlıklarını internete bağlamak ve teknoloji altyapısı optimizasyonu için izleme ve sorun giderme amacıyla doğrudan kuruluşların kendisi tarafından kurulabiliyor. IT yöneticileri, akıllı telefon veya bilgisayar aracılığıyla Schneider Electric'in Hindistan ve İngiltere'deki Bağlantılı Hizmetler mühendisleri tarafından 7 gün 24 saat destek alabiliyor.

İzleme hizmetleri, enerji ağı kritik altyapısı hakkında gerçek zamanlı bilgi ve görünürlük sağlıyor. Analizler ile kullanıcılar sorunların kök nedenini anlayabiliyor, sorunların tekrar gerçekleşmesini engelleyebiliyor. Aynı zamanda IT yöneticileri UPS sağlık durumu kontrolleri, batarya yıpranma durumu, kıyaslama ve performans optimizasyonu için atılacak adımlarla birlikte donanım sağlık durumu değerlendirmelerine ulaşabiliyor.

Varlık İzleme hizmetleri, Schneider Electric mühendisleri tarafından günün 24 saati, haftanın 7 günü şirketin Bağlantılı Hizmetler Merkezleri'nde gerçekleştiriliyor. Bu sayede izleme yapmak ve herhangi bir sorunun tespit edilmesi halinde bilgi vermek, uzaktan sorun giderme olanağı sağlamak ve sorunun giderilmesi için saha servis mühendislerini sahaya göndermek gibi bütüncül çözümler sunuluyor.

"Her zamankinden çok daha fazla teknolojiye güveniyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Hizmetleri Başkan Yardımcısı Remi Pages, şunları kaydetti:

"Kovid-19 küresel salgını ile birlikte evden çalışabilmek, çevrim içi alışveriş yapabilmek, devlet hizmetlerine erişebilmek ve çocuklarımızı eğitebilmek için her zamankinden çok daha fazla teknolojiye güveniyoruz. Günümüzde baş etmekte olduğumuz sağlık ve güvenlik sorunları düşünüldüğünde, elimizden gelen yardımı sunmak ve sorunların, performansı etkileyecek problemler haline gelmeden önce tespit edilebilmesi için kuruluşlara teknoloji altyapılarının uzaktan izlenmesi konusunda verimli bir yol sunmak istedik. Bu 90 günlük süreci başlatmak isteyen IT yetkililerinin, hizmetlerimizin etkinleştirilmesi için ekip üyelerimizden biriyle iletişime geçmeleri yeterli. Bütün yapmaları gereken web sitemiz üzerinden sistem gereksinimlerini kontrol etmek ve yazılımı alıp indirmek. Bu süreci mümkün olduğunca basit hale getirdik. Böylece ister özel işletme ister kamu kuruluşu olsun, bütün kuruluşlar teknolojilerinin devamlılığının sağlanmasıyla kalmayıp aynı zamanda uzmanlar tarafından günün 24 saati izlendiğinden emin olmak için ihtiyaç duydukları yardımı alabilirler."

Kaynak: AA

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