Schneider Electric "The Climate Group EV100 İnisiyatifi"ne katıldı Schneider Electric, 14 bin şirket aracını 2030 yılı itibarıyla elektrikli araçlarla değiştirmek üzere "The Climate Group EV100 İnisiyatifi"ne üye olduğunu duyurdu.

Schneider Electric, 14 bin şirket aracını 2030 yılı itibarıyla elektrikli araçlarla değiştirmek üzere "The Climate Group EV100 İnisiyatifi"ne üye olduğunu duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, 2025 yılı itibarıyla karbon ayak izini sıfırlamayı ve 2030 itibarıyla net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen Schneider Electric, The Climate Group'un EV100, RE100 ve EP100 inisiyatiflerinin "üçlü katılımcıları" arasında bulunuyor.

Şirket, 2030 itibarıyla araç filosunun yüzde 100'ünü elektrikli araçlarla yenilemeye yönelik yeşil filo politikasını hazırlamak amacıyla bu üyeliği gerçekleştirdi.

Şirket ayrıca, 2020 İlerleme ve Kurum İçi Bilgiler Yıllık Raporu'nu da üyelik duyurusuyla eş zamanlı olarak yayımlandı.

Raporda, elektrikli araçlara yönelik talebin yükseldiği ve kuruluşların modellerin mevcut olduğu yerlerde hedeflerine yaklaştığı belirlendi.

Rapora göre, iklim değişikliğinin 1,5 derece ile sınırlanması için global CO2 emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 45 azaltılması gerekiyor.

Bu hedefe ulaşılmasında öneme sahip olan elektrikli mobilite, enerjide karbondan arındırma, merkeziliğin azaltılması ve dijitalleşme gibi birçok avantajıyla öne çıkıyor.

Bu noktada Schneider Electric, 2030 itibarıyla 50'den fazla ülkede 14 bin şirket aracını elektrikli araçlarla değiştirmeyi, önemli ofis ve fabrikalarına elektrikli araç şarj altyapıları kurmayı planlıyor.

"Karbon emisyonlarında net sıfır seviyesi hedefi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Global Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Leonid Mukhamedov, operasyonlarından kaynaklanan karbon emisyonlarında net sıfır seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, EV100 inisiyatifine katılmanın bu hedefe ulaşmak açısından önemli bir adım olduğunu aktardı.

Böyle bir dönüşümle çalışanlarını, müşterilerini ve yeni şirketleri inovasyona teşvik edebileceklerini aktaran Mukhamedov, "Mobilitenin geleceğinin elektrik olduğuna inanıyor ve 10 yıl içinde elektrikli araçlarla hızlı bir geçişin mümkün olduğunu göstermek istiyoruz. Aynı zamanda Schneider Electric EcoStruxure'ın e-Mobilite altyapısına özel uçtan uca yaklaşımı filolar ve kamusal alanlar için kapsamlı, sorunsuz, ölçeklenebilir ve siber güvenlikli bir elektrikli araç şarj pazarı oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

The Climate Group Üst Yöneticisi (CEO) Helen Clarkson da global şirketlerin, enerjide dönüşümün hızlandırılmasında önemli bir role sahip olduğunu belirterek, "EP100 ve RE100'ü birleştiren ve akıllı enerji kullanımını iş stratejisinin merkezine yerleştiren Schneider Electric, bu anlamda iş dünyasında bir örnek olarak liderlik etmektedir. Schneider Electric'in EV100'e de katıldığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Şirketlerin bu üç taahhütte bulunması daha temiz, daha akıllı enerji ve taşımacılığın el ele olabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Schneider Electric çalışanları, elektrikli mobilitenin erken uygulayıcıları arasında yer alıyor. Schneider Electric, Almanya'da EUREF kampüsünün bir düşük CO2 enerji ve mobilite alanına dönüştürülmesine yardımcı oldu ve Almanya'nın 30 yıllık FUTURE 2050 karbonsuz hedefine katkıda bulundu. Schneider Electric çalışanları, EUREF kampüsünde bu altyapıdan faydalanan 150 şirket ve araştırma tesisiyle birlikte çalışıyor.

Schneider Electric Norveç İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Henrik Holck-Clausen ise çalışanlarının daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak konusunda istekli ve katılımcı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA