Schneider Electric'ten, Yeni Galaxy

Schneider Electric, ödüllü Galaxy UPS ürün grubunu kritik altyapı ve edge uygulamaları için geliştirilen Galaxy VS ile genişletiyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonda uzman Schneider Electric, yeni Galaxy VS Kesintisiz Güç Kaynağı'nı (UPS) tanıttı.

Söz konusu ürün IT ortamlarında, ticari ve endüstriyel tesislerde kritik güç gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış verimli, modüler, kolay kurulum özelliğine sahip, 10-100 kW aralığında üç fazlı bir UPS olarak öne çıkıyor.

Kompakt ve esnek tasarımıyla Galaxy VS, edge bilişim ve yer ve erişimin kısıtlı olduğu küçük veri merkezlerinin gereksinimlerini karşılıyor. Yüzde 99 verimlilik sağlayan ve opsiyonel lityum-iyon akülerle akü ömrünü iki katına çıkartan Galaxy VS, sektörde benzersiz bir Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) sağlıyor.

Yenilikçi ve sağlam Galaxy VS, EcoStruxure Ready özelliğine sahip. Böylece saha yöneticileri ve teknik personel bir akıllı telefon uygulaması yardımıyla Galaxy VS, sistem durumunu her zaman ve her yerden izleyebiliyor.



Galaxy VS'nin avantajları arasında, maliyet tasarrufları, ayak izi tasarrufları, daha uzun kullanım ömürlü enerji depolama, daha yüksek uptime ve daha kolay bakım ile EcoStruxure Ready bulunuyor.

Açıklamaya göre, Galaxy VS, Schneider'in patentli ECOnversion modunda çalıştırıldığında yüzde 99 ve online (çift çevrim) modunda yüzde 97'ye varan oranlarda verimlilik sağlıyor. Kompakt tasarım, kolay ve hızlı bağlantı, servis sağlayan önden tam erişim ve kısıtlı alanlar için özellikle uygun olan yüksek yoğunluklu bir tasarım sunuyor. Lityum-iyon akü teknolojisi ile kesintinin ardında aküler çok daha hızlı yeniden dolduruluyor ve standart akü çözümlerinden daha uzun kullanım ömrüne olanak tanıyor.



Kritik sistem bileşenleri, hata toleranslı tasarımla modüller şeklinde yapılandırılmış bulunuyor. Bu, daha düşük yük seviyelerinde ve daha kısa onarım süresiyle dahili koruma sağlıyor. 7/24 çalışan hizmet ofisiyle global ekipman performansı ve durum görünürlüğü, yönetimi kolaylaştırıyor. Green Premium sertifikası tasarımı sayesinde sürdürülebilir iş performansı sunuyor.



"Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Üç Fazlı Ürünler Grubu Başkan Yardımcısı Christopher Thompson, şunları kaydetti:

"Üstün TCO ve kullanılabilirlik performansıyla Galaxy VS müşterileri etkileyen, teknik açıdan üstün bir çözümdür. Üstün Schneider Electric güvenilirliğini sağlarken modernizasyon ile ilgili çok sayıda soruna da çözüm sunuyor. Bu yeni UPS, hibrit bir ekosistemde inovatif ve kolay kurulum özelliğine sahip çözümler arayan müşteriler için doğru dengeyi sağlıyor. Kompakt ve modüler tasarımıyla Galaxy VS, standart UPS'lere göre daha hızlı ve daha küçük bir alanda kurulabiliyor. Böylece zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor."

Kaynak: AA