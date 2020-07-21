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Schneider Electric'ten yapay zeka ile yeni nesil yetenek yönetimi platformu

Schneider Electric, 100'ü aşkın ülkedeki 144 bin çalışanının gelişimi için yapay zeka temelli yetenek yönetimi platformunu hayata geçirdi.

Schneider Electric'ten yapay zeka ile yeni nesil yetenek yönetimi platformu
21.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:35

Schneider Electric, 100'ü aşkın ülkedeki 144 bin çalışanının gelişimi için yapay zeka temelli yetenek yönetimi platformunu hayata geçirdi.

Schneider Electric açıklamasına göre, kurum içi bir yetenek paylaşım platformu olan "Şeffaf Yetenek Platformu" (Open Talent Market), Schneider Electric içinde yetenek arz ve talebini karşılamak amacıyla kariyer gelişimi sağlamak anlamında yenilikçi bir teknolojiyi oluşturuyor.

Profillerini bu platforma yükleyen (veya LinkedIn hesaplarını bağlayan) Schneider Electric çalışanları, sahip oldukları beceri ve yetkinliklerin yanı sıra geleceğe yönelik hedeflerine göre yapay zeka tarafından tavsiye edilen gelişim ve kariyer fırsatlarından faydalanabiliyor.

Bunlar; tam zamanlı görevler gibi yeni kariyer atılımları, yarı zamanlı projeler, kısa süreli işler ya da yan görevler, mentorluk fırsatları ve Eğitim Yönetimi Sistemi üzerinden eğitim tavsiyeleri olmak üzere 4 ana başlıkta sunuluyor.

Gloat tarafından oluşturulan yapay zeka destekli bir platform olan Schneider'in iç pazarında, çalışanlara özel fırsatlar sunuyor.

"Şeffaf Yetenek Platformu", Schneider için çalışanlarının becerileri ve ilgi alanları hakkında zengin veriler üreterek dahili fırsatlar ve Schneider'in daha geniş stratejik hedefleri arasında açık ve ölçülebilir bir uyum sağlıyor.

Schneider Electric, fırsat pazarlarına veri ve analize dayalı yatırımların hem çalışanları hem de işverenlerini nasıl daha üretken ve daha değerli hale getirebileceğine dair bir örnek olay sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Yıldız Estreya Hayim, dijital teknolojilerin gücüyle insan kaynakları alanında yeni bir ilke imza attıklarını belirterek, "Schneider Electric'in yapay zeka kaynaklı Şeffaf Yetenek Platformu, platformunun çalışan gelişimi ve kurum içi mobilitenin dijitalleşmesi ile işte geleceğin en güçlü temsilcilerinden biri olduğuna ve iş dünyasında fark yaratan sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Bu adım aynı zamanda Schneider Electric'in, çalışanlarının bireysel gelişimleri ile ilgili olarak desteklenmesi ve kariyerlerini bir sonraki aşamaya taşımalarına yardımcı olunması anlamındaki kararlılığının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Şeffaf Yetenek Platformu'nun başlıca şu özellikleri bulunuyor:

"Çalışanların kariyerlerini kendileri yönetmeleri ve Schneider Electric içinde potansiyellerine tam olarak ulaşmaları. Çalışanlara geniş bir yelpazede deneyim ve beceri kazanma fırsatı sağlama. Farklı yetenekleri bularak en iyi ekipleri oluşturmaları anlamında liderleri destekleme. Mevcut görev ve projelerde daha fazla şeffaflık sağlama. Kuruluşta uzmanlık ağları oluşturma ve ekiplerde daha fazla çeşitlilik sağlama. Çalışan memnuniyeti ve sadakatini artırma"

Schneider Electric, bu yeni sistemle çalışanların daha verimli olmasını, Schneider bünyesinde devam etmeye teşvik edilmelerini ve katılım seviyelerinin artmasını sağlıyor.

Schneider İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Amy deCastro da "Daha önce orada olmayan bir iç pazar yaratıyoruz ve bu, çalışanların dış pazara çıkmak yerine faydalanabilecekleri bir pazar. Çalışanlarımıza her zaman kariyerlerine sahip olduklarını, sürücü koltuğunda olduklarını söyledik. Şimdi Schneider'in bu fırsat pazarı, yeteneklerini kendi amaç ve hedefleri ile uyumlu projelere yönlendirebilmelerini sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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