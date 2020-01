Schneider Electric'ten oyun festivali GGCorp'a destek

07.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:04

Schneider Electric, şirketler arası video oyun festivali GGCorp'a, ürünleriyle destek sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında faaliyet gösteren Schneider Electric, bu yıl ikincisi düzenlenen GGCorp turnuvasının sponsoru oldu.

GGCorp, özellikle yeni neslin çalışmaya başlaması ile birlikte popülaritesi artan e-spor alanında düzenlenen şirketler arası bir oyun turnuvası olarak öne çıkıyor. Oyun bilgisayarları için sunduğu çözümler ile Schneider Electric, GGCorp turnuvasında da oyuncuların yanında yer almaya devam ediyor.

14 Aralık'ta gerçekleşen turnuvada; CS: GO, PUBG, FIFA 20, League of Legends, Dota 2, Age of Empires II gibi birçok oyunda katılımcılar şirketleri adına yarıştı. Zorlu bir mücadelenin ardından dereceye giren PUBG ekiplerine madalya ve kupaları Schneider Electric APC Gaming ekibi tarafından verildi.

Settings Games tarafından düzenenlenen ve Türkiye'nin en büyük E-spor ve oyun merkezi olan FDR Oyun Cumhuriyeti'nde gerçekleşen GGCorp, bu turnuvada toplum gönüllüsü gençlerin projelerine sağlamayı amaçlıyor. E-spor turnuva kapsamında katılım sağlayan her takım, aynı zamanda Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) projelerine destek vermiş oluyor.

-Elektrik kesintilerinden etkilenmeden oyuna devam etmeyi sağlıyor

Schneider Electric bu etkinlikte sponsor olarak oyun ekipmanlarının vazgeçilmez bir parçası olan UPS, akım korumalı priz ve voltaj regülatörleri ile katılan tüm takımların arkasındaki güç oldu.

Özellikle oyun esnasında yaşanan elektrik kesintisi ve dalgalanmalarında yaşanan sorunlar nedeniyle birçok oyuncu oyundan düşme, puan kaybı veya cihaz bozulması gibi ciddi sorunlar yaşıyor.Schenider Electric teknolojisiyle APC kesintisiz güç kaynakları, oyunculara, elektrik kesintileri sırasında oyunlarında kesintisiz bir şekilde devam etme olanağı sunuyor. Bunun yanı sıra oyun bilgisayarları, oyun konsolları, televizyonlar, projektörler ve diğer hassas elektronik ekipmanların korunmasını sağlıyor.

Özellikle online oynanan oyunlarda, saniyelik elektrik kesintileri ve dalgalanmaları bile oyunun devamlılığını etkiliyor. APC oyuncular için kesintisiz güç kaynakları anlık elektrik kesintileri veya dalgalanmalarından etkilenmeden oyuna devam etmeyi garanti altına alıyor.

Bunun yanı sıra yüksek bütçelere mal olan değerli ve hassas elektronik ekipmanların kesintisiz güç kaynağı tarafından gerilim dalgalanmalarından korunması da ömürlerini uzatıyor.

Kaynak: AA