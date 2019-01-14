Schneider Electric'ten Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne Destek

Schneider Electric, 1976 yılından beri hizmet veren Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde enerjinin kesintisiz ve güvenilir kullanılabilmesi için teknoloji ve çözüm ortaklığı sunuyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, bin 179 adet fabrika ve 800 MVA kurulu gücü ile Türkiye'nin önemli üretim ve cazibe merkezlerinden biri olan Kayseri OSB'nin elektrik dağıtım sistemleri Schneider Electric'in yenilikçi çözümleri ile güvence altına alınıyor.

Kayseri OSB elektrik dağıtım sisteminde 370'ten fazla dağıtım merkezi bulunuyor. Tüm dağıtım merkezleri uluslararası tip-test, iç ark ve IEC yönergelerine uygun olarak ve tüm işletme koşullarında güvenli ve kesintisiz bir şekilde çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri OSB Elektrik İşletme Müdürü Nuh Sarp, enerjinin üretimdeki öneminin farkında olarak kusursuz bir elektrik yönetimi sağlamaya odaklandıklarını belirtti.

Sarp, şunları kaydetti:

"Ekibimizin en önemli görevi, tüm müşterilerimize kesintisiz, kaliteli, sürdürülebilir, yönetilebilir ve izlenebilir enerji sağlamak. Bu nedenle aynı hedef doğrultusunda çalışabilecek güvenilir çözüm ortakları ile iş birliği içerisindeyiz. Schneider Electric ile 2004 yılından beri devam eden başarılı bir çözüm ortaklığımız var. Schneider Electric, OSB'lerdeki gücü, tecrübesi, teknik bilgisi ve geniş servis ekibi ile yanımızda. Bize mühendislik, sistem tasarımı, kaliteli ürün ve çözüm tedarikinden periyodik servis bakım anlaşmalarına kadar her konuda tam destek veriyor. Schneider Electric'in OSB'lerdeki bilgi ve tecrübesine güveniyoruz. İş birliğimizin de bu güvenle güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz."

Schneider Electric OSB'lerden sorumlu Satış Yöneticisi Yücel Erkan da Kayseri OSB'nin, Türkiye'nin üretim, yatırım ve istihdam anlamında en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Yüzlerce üreticinin her gün kesintisiz ve güvenilir enerjiyle çalışabilmesi, bu kadar geniş bir dağıtım sistemini yönetebilmek için Schneider Electric Ecostruxure Power SCADA Operation çözümüyle destek sunduklarını bildiren Erkan, "Böylece OSB ekibi, tüm elektrik, su ve güneş sistemini uzaktan izleyebilir, raporlayabilir ve yönetebilir durumda. Buradan elde edilen verimlilik ve karlılık da OSB'nin hızlı gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Schneider Electric olarak sanayinin yeni teknolojilerle gelişimi ve sürdürülebilirliği için çalışmayı bir misyon olarak ele alıyoruz ve Kayseri OSB ile imza attığımız başarılı ortaklıktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA