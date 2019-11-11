Schneider Electric'ten iş dünyasına yön veren çözümler

11.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:26

Schneider Electric, Endüstri 4.0 ve enerji verimliliği alanındaki deneyimlerini İstanbul'da düzenlenen Endüstri 4.0 Zirvesi'nde iş dünyasının liderleriyle paylaştı.

Schneider Electric açıklamasına göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde uzman olan Schneider Electric, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği liderliğinde, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) ve Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği iş birliği ile düzenlenen Endüstri 4.0 Zirvesi'nde teknolojisiyle yer aldı.

Türkiye'nin endüstri liderlerini bir araya getiren etkinlikte, Schneider Electric'in EcoStruxure mimarisi, robotik uygulamaları ve artırılmış gerçeklik çözümü Augmented Operator Advisor zirvede öne çıktı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen ENOSAD özel oturumunda Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Endüstri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Esin Gül, Endüstri 4.0'ın katmanlarını, buna yönelik teknoloji ve çözümleri katılımcılara sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Endüstri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Esin Gül, Endüstri 4.0'ı sanayi evriminin doğal bir süreci olarak gördüklerini, bunun dışında kalmanın sanayinin ve iş dünyasının dışında kalmak anlamı taşıdığını gözlemlediklerini kaydetti.

Sanayi evrimini üç temel trendin şekillendirdiğini belirten Gül, "Bunlar; enerji kullanım alışkanlıklarını değiştiren elektrifikasyon, dağıtık enerji kaynaklarının maliyetlerindeki düşüşten kaynaklanan desantralizasyon, akıllı otomasyon ve dijital teknolojilerle yaşanan dijitalleşme... Bugün bu sayede maliyetler düşüyor, yenilikçi iş modelleri doğuyor, teknik yenilikler yaratılıyor ve değer zinciri güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, yeni teknolojilerin yeni istihdam olanakları sağladığını, tüketicilerin çok daha fazla seçeneğe sahip olduğunu ve toplumun temiz enerji kaynaklarına erişiminin arttığını aktararak, şunları kaydetti:

"180 yılı aşkın deneyime sahip bir şirket olarak biz bu yüksek fayda sunan dönüşüme öncülük edecek teknolojiler ve çözümler geliştiriyoruz. Endüstri 4.0 ve enerji verimliliği uzmanlığı çerçevesinde sıra dışı başarılar yaratıyoruz. 2008 yılında lanse ettiğimiz EcoStruxure da bu deneyimimizin bir ürünü ve müşterilerimizin dijital dönüşüm ihtiyacına cevabımız. EcoStruxure bir ürün ya da yazılım değil, açık, üçüncü parti ürün ve yazılımlarla birlikte çalışabilir, IoT tabanlı bir sistem mimarisi.

Bu mimari bağlantılı ürünlerden uç kontrol ve uygulamalara, analitik&servislere kadar her seviyede inovasyon sunmak için IIoT, mobilite, algılama, bulut, analitikler ve siber güvenlik alanlarında çözüm ve hizmetler sağlıyor. Böylece ülkemizin Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm yolculuğunu hızlı, kolay uygulanabilir, güvenilir, verimli ve karlı çözümlerle gerçekleştirebilmesi için çalışıyoruz. Bu sayede Türkiye'nin uluslararası rekabette gücüne güç katacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA