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Schneider Electric'ten, "Innovation Talks" etkinliği

Schneider Electric, yeni çalışma modellerine hızlı bir adaptasyon sağlamaya çalışan küresel iş dünyası için deneyimi ve uzmanlığıyla hazırlanmış aksiyon önerilerini paylaşmak üzere "Innovation Talks: A Way Forward For Industry" adlı çevrimiçi bir etkinlik düzenleyecek.

Schneider Electric'ten,
19.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:24

Schneider Electric, yeni çalışma modellerine hızlı bir adaptasyon sağlamaya çalışan küresel iş dünyası için deneyimi ve uzmanlığıyla hazırlanmış aksiyon önerilerini paylaşmak üzere "Innovation Talks: A Way Forward For Industry" adlı çevrimiçi bir etkinlik düzenleyecek.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, 23-25 Haziran'da, Schneider Electric'in küresel çapta öncü yöneticilerinin konuşmacı olarak yer alacağı "Innovation Talks: A Way Forward For Industry" etkinliği çalışanların güçlendirilmesi, operasyonel çeviklik ve verimlilik ve karlılık olmak üzere 3 ana gündem çerçevesinde gerçekleşecek.

Schneider Electric'in yaklaşık 200 yıllık köklü geçmişi ve teknoloji, otomasyon ve dijitalleşme alanında küresel uzmanlığının uluslararası iş dünyasına sunulacağı bu buluşmada katılımcılar, dayanıklılığı ve esnekliği artırmaya yönelik hızlıca uygulanabilecek pratik adımları keşfedecek. Aynı zamanda Schneider Electric müşterilerinin başarı hikayeleri kapsamında yeni teknolojiler ve yeni gerçeklikte operasyonlara uyarlanacak en iyi uygulamalar sunulacak.

Bu paylaşımlar, Schneider Electric'in Endonezya'nın Batam bölgesinde mevcut üretim sistemleri, yenilikçi değer zincirleri ve yeni iş modellerinde başarılı bir dijital dönüşüm için ilham vermek üzere tasarlanan ve Dünya Ekonomi Forumu ve Endonezya Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı tarafından 4. Sanayi Devrimi İşaret Feneri olarak belirlenen akıllı fabrikasında sanal turla zenginleştirilecek.

Oturumlar her gün Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak ve Schneider Electric üst yönetimi endüstriyi ileriye taşıyacak bilgi ve deneyimleri, interaktif bir ortamda katılımcılara sunacak.

Açıklamada, oturum konu başlıkları ise Operasyonların Uzaktan Yönetilmesi, "Yeni Normalde" Siber Güvenlik, Tedarik Zinciri Yönetiminin Mevcut Duruma Adaptasyonu, Karlılığın Korunması, Mevcut Kaynaklarla Daha Fazlası, Schneider Electric Akıllı Fabrikasında Sanal Gezi şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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