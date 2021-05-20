Schneider Electric'ten Galaxy
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Schneider Electric'ten Galaxy

Schneider Electric'ten Galaxy
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Schneider Electric, Galaxy ürün grubunun son üyesi Galaxy VL 200-500 kW (400V/480V) trifaze kesintisiz güç kaynağının (UPS) dünya çapındaki lansmanını duyurdu.

Schneider Electric, Galaxy ürün grubunun son üyesi Galaxy VL 200-500 kW (400V/480V) trifaze kesintisiz güç kaynağının (UPS) dünya çapındaki lansmanını duyurdu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında sunulan yüksek verimliliğe sahip kompakt UPS, ECOnversion modunda yüzde 99 verimlilik sunarak orta ve büyük ölçekli veri merkezlerinde ve ticari ve endüstriyel tesislerde yatırımın 2 yıl içinde (modele bağlı olarak) tamamen geri dönüşünü sağlıyor.

Galaxy VL'nin kompakt tasarımı 0.8 metrekare ile sektör ortalamasının yarısı oldu. Modüler ve ölçeklenebilir mimarisi sayesinde veri merkezi uzmanları, gücü 200 kW'tan 500 kW'a 50 kW'lık güç modülleriyle adım adım ölçeklendirerek işlerinin ihtiyacına göre büyüme esnekliği elde ediyor.

Galaxy VL ile birlikte Schneider Electric, UPS çevrim içi ve tam çalışır durumdayken güç modülleri ekleme veya değiştirme sürecinde dokunması güvenli bir tasarım sunarak gelişmiş iş sürekliliği sağlayan ve plansız duruş sürelerini önleyen öncü bir özellik olan Live Swap'ı kullanıma sunuyor. Ayrıca, Live Swap'ın dokunması güvenli tasarımı sayesinde çalışanlara daha fazla koruma sağlanıyor ve çalışanlar, güç modülleri eklenip çıkarılırken UPS'i bakım bypass veya batarya çalıştırmaya aktarmak zorunda kalmıyor.

"Müşterilerimizin büyümesine yardımcı olmak için tasarlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Trifaze Global Teklif Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Demirkol, şunları kaydetti:

"Enerji verimliliğine sahip yeni Galaxy VL, UPS inovasyonu için oldukça yüksek bir standart oluşturdu, ayak izi ve sahip olma maliyetini en aza indirirken müşterilerimizin büyümesine yardımcı olmak için tasarlandı. Veri merkezlerinin ilerideki gereksinimlerine odaklanmamızı ve uyarlanabilirlik, esneklik, verimlilik ve sürdürülebilirlik taleplerini karşılamamızı sağlıyor. Galaxy ürün grubunun bu yeni üyesi, üstün performans sunan, sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen ve orta seviye güç segmentindeki boşluğu dolduran bir Green Premium ürünüdür."

Verilen bilgiye göre, yeni Galaxy VL'nin temel faydaları şöyle:

"Galaxy VL sınıfının en kompakt ürünüdür ve 0.8 metrekare ile sektör ortalamasından yüzde 50 daha kompakt olduğu için değerli veri merkezi bina ve IT alanlarına yer açar. Ayrıca, Galaxy lityum-iyon batarya dolapları sayesinde VRLA batarya çözümlerine kıyasla yüzde 70'e varan toplam yer tasarrufu sağlar. Galaxy VL'nin modüler ve ölçeklenebilir platformu büyüdükçe ödemenizi sağlayarak sermaye harcamaları, işletme maliyetleri, enerji tüketimi ve toplam sahip olma maliyetini azaltır. Gücü 200'den 500 kW'a 50 kW'lık adımlarla anında ve ek ayak izi olmaksızın ölçeklendirin. ECOnversion modunda yüzde 99 verimlilik sunarak enerji tasarrufları sayesinde yatırımın 2 yıl içinde tamamen geri dönüşünü sağlar. Bir Schneider Electric Green Premium ürünü olarak uzun ömürlü lityum-iyon bataryaları seçeneğine sahiptir. Galaxy VL, Schneider Electric'in açık ve birlikte çalışan, IoT özellikli sistem mimarisi ve platformu olan EcoStruxure'a bağlandığında veri merkezi operatörleri EcoStruxure IT yazılım ve hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Bu EcoStruxure teklifleri müşterilerin her yerde ve her zaman 7/24 kendi IT altyapılarını izlemeleri, yönetmeleri ve modellemelerini ve servis desteği almalarını sağlar.

Galaxy VL, dünya çapında sunulmakta olup doğrudan Schneider Electric'ten satın alınabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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