Schneider Electric'te yeni atama - Haberler
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Schneider Electric'te yeni atama

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
Schneider Electric'te yeni atama

Michel Arres, Schneider Electric'in Güvenli Güç Departmanı kapsamında Uluslararası IT Kanalı ve Ortakları Başkan Yardımcısı pozisyonuna getirildi.

Michel Arres, Schneider Electric'in Güvenli Güç Departmanı kapsamında Uluslararası IT Kanalı ve Ortakları Başkan Yardımcısı pozisyonuna getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, Güvenli Güç Departmanı kapsamında Uluslararası IT Kanalı ve Ortakları Başkan Yardımcısı pozisyonuna Michel Arres'i getirdi. Uluslararası bölge; Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika, BDT, Hindistan, Doğu Asya, Japonya ve Pasifik dahil olmak üzere yedi bölgeyi kapsıyor. Arres, kanal alanında 28 yılın üzerinde bir deneyime sahip ve dağıtım, iş ortakları, pazarlama ve stratejiden oluşan kanal ekibine vizyon ve yön veren liderlik pozisyonlarında yer aldı.

Schneider Electric bünyesinde DACH Bölgesi Güvenli Güç Departmanı eski Başkan Yardımcısı görevini yapan Michel Arres, artık uluslararası pazarlarda stratejik ilişkiler kurarken ve müşteri memnuniyetini yükseltirken iş verimliliğine ve büyümesine yön vermekten sorumlu olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Güvenli Güç Departmanı Kıdemli Başkan Yardımcısı Natalya Makarochkina, "Şirketimizde neredeyse otuz yıldır başarıyla çalışan Michel artık Güvenli Güç Departmanına yabancı değil. Bu yeni yolculuğa çıkmaya hazır ve becerilerini Avrupa'daki Güvenli Güç Departmanı için DACH bölgesine başarıyla liderlik ederek gösterdi. Endüstriler arasında yenilikçi ve dönüşümsel çözümler sunma alanında kendisiyle birlikte çalışmayı kesinlikle dört gözle bekliyorum. Şirketin kanal ve büyüme stratejilerini şekillendirme konusunda çok önemli bir rol oynayacağına güvenim tam." ifadelerini kullandı.

Michel Arres de, bu rolü üstlenmekten onur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şirketimiz daha da ileri giderken önce iş ortağı yaklaşımının yanı sıra, işbirliği ve yenilikçiliğe odaklanarak uluslararası pazarlarımızda harika çalışmalara imza atmaya devam etmeyi umuyorum. Satıcıdan bağımsız ve veri odaklı dijital çözümler sayesinde, iş ortaklarının müşterilerine değer katarken aynı zamanda karlılığı artırabileceğine ve yeni ve büyüyen pazarlara sunulacak tekliflerde daha fazla destekle donatılmış olabileceklerine şiddetle inanıyorum. Gezegenimiz için sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemeye ve yaşamın tamamen elektrikli ve tamamen dijital bir dünyada devam etmesini sağlamaya da devam edeceğiz. Benim hedefim, şirket için karlı bir büyüme geliri sağlayacak güçlü ortaklıklar aracılığıyla enerji yönetiminde dijitalleşmenin gücüne yön vermek."

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
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