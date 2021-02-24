Schneider Electric'te yeni atama
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Schneider Electric'te yeni atama

24.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:42
Schneider Electric'te yeni atama

Dünya çapında 190 dan fazla ülkede faaliyet gösteren Schneider Electric, Ekipman ve Transformatör ticari organizasyonu Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörlüğü görevine Bihter Ünlüsoy'u atadı.

Dünya çapında 190 dan fazla ülkede faaliyet gösteren Schneider Electric, Ekipman ve Transformatör ticari organizasyonu Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörlüğü görevine Bihter Ünlüsoy'u atadı.

Şirket açıklamasına göre, Ünlüsoy, yeni görevi kapsamında fabrikalarında üretilen alçak ve orta gerilim panoları ve transformatör ekipmanlarının satış süreçlerindeki büyüme hedeflerine ulaşmalarına destek olacak. İlgili iş birimindeki yeni teknolojiler, dijitalleşme stratejileri ve çözüm entegrasyonları ile farklı pazarlama ve iş modellerinin bölgelerde uygulanmasının sorumluluğunu üstlenecek.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği ana bilim dalından mezun olduktan sonra profesyonel iş yaşamına 2005 yılında başlayan Bihter Ünlüsoy, Schneider Electric'e 2007'de katıldı. Schneider Electric Türkiye organizasyonunda servisler departmanı ve proje yönetim merkezinde Proje Müdürlüğü, Proje Geliştirme ve Satış Yöneticiliği, Türkiye, Pakistan ve Orta Asya ülkelerindeki "Dijital Binalar" iş biriminin satış ve pazarlama yöneticiliği gibi farklı pozisyonlarda sorumluluklar üstlenen Ünlüsoy'un, özellikle dağıtım sistemleri, enerji verimliliği ve güç kalitesi, dijital bina yönetim ve otomasyon sistemleri alanlarında uzmanlığı bulunuyor.

2017 yılında INSEAD Business School "Strategy and Leadership", 2019'da INSEAD ve Schneider Electric iş birliği ile oluşturulan "Woman Leadership" programlarını başarıyla tamamlayan Bihter Ünlüsoy, özellikle kadın mühendislerin sektördeki temsili ile ilgili sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Birçok üniversitenin etkinliklerinde gönüllü olarak yer alan Bihter Ünlüsoy, Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği'nde de 2017-2021 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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