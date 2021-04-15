Schneider Electric'te üst düzey atama
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Schneider Electric'te üst düzey atama

Schneider Electric'te üst düzey atama
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Servisler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mahmut Dede atandı.

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Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Servisler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mahmut Dede atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mahmut Dede, yeni görevine atanmadan önce Schneider Electric MEA (Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi Satış Operasyonları Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Kariyerine 2008 yılında başlayan ve 2011'de Schneider Electric'e katılan Dede, enerji verimliliği, güç çözümleri, pano üreticileri kanal yönetimi gibi alanlarda görevler üstlendi. Nisan 2017'de Schneider Electric Türkiye Bayi Kanalı ve Ticari Politikalar Müdürü olarak başarılı çalışmalara imza attı.

Dede, İstanbul Erkek Lisesi'ndeki eğitiminin ardından 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2009'da Zürih ETH Üniversitesi'nde yönetim, teknoloji ve ekonomi programını tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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