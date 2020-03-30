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1 Nisan, Türkiye, Ekonomi

Schneider Electric'te üst düzey atama

Schneider Electric Veri Merkezi Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Global Başkan Yardımcılığı görevine Mustafa Demirkol atandı.

30.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:14
Schneider Electric'te üst düzey atama

Schneider Electric Veri Merkezi Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Global Başkan Yardımcılığı görevine Mustafa Demirkol atandı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan itibarıyla geçerli olacak atama doğrultusunda Demirkol, 3 faz ürün gamının yönetimi, yeni ürün geliştirme, pazarlama, kısa-orta ve uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi ve dijital müşteri deneyimi operasyonlarına liderlik edecek.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Demirkol, 2005-2013 yılları arasında Türkiye'deki büyük endüstriyel şirketlerde çeşitli denetim, strateji ve iş geliştirme rollerinde görev aldı. 2013'te Schneider Electric'e Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak katılan Demirkol, bu görevinde şirketin stratejik planlama, iş geliştirme, dijital dönüşüm ve ticari dönüşüm süreçlerini yönetti.

Mustafa Demirkol, daha sonra Orta Doğu Perakende Kanalı Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan ve 2017-2020 yılları arasında Secure Power İş Birimi Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Bu süreçte Schneider Electric içerisinde birçok global en iyi uygulama örneği geliştiren Demirkol, şirketin büyümesi ve gelişiminde öncü rol oynadı ve prestijli ödüller kazandı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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