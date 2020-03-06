Schneider Electric, Siber Güvenlik Teknoloji Anlaşması'nı imzaladı

06.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:42

Schneider Electric, giderek daha dijital hale gelen bir dünyada online platformların güvenliğini, istikrarını ve esnekliğini güçlendirmek üzere dünyanın en büyük ortaklığı olan Siber Güvenlik Teknoloji Anlaşması'nı imzalayan kurumlar arasına katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde öne çıkan Schneider Electric, siber güvenlik ekosistemini geliştirmek ve dijital ekonomiyi siber saldırılara karşı savunmak için geliştirilen Siber Güvenlik Teknoloji Anlaşması'nın (Cybersecurity Tech Accord) imzacıları arasında yerini aldı.

144 global şirket arasındaki açık bir taahhüt olan söz konusu anlaşma, sivil kişileri siber arenada korumak, güçlendirmek ve siber alanın güvenliğini, istikrarını, esnekliğini artırmak için geliştirildi.

100'den fazla ülkede faaliyet gösteren Schneider Electric, anlaşmanın temel ilkelerini destekleyeceklerini duyururken siber güvenlik riskleriyle ve zorluklarıyla yüzleşmek için hükümetler, müşteriler ve iş ortaklarıyla yakın çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Dijital Güvenlik ve Global CISO Kıdemli Başkan Yardımcısı Christophe Blassiau, şunları kaydetti:

"Kötü niyetli kişi ve kurumların, siber saldırılar gerçekleştirmek için sınırsız zamana, kaynaklara ve finansmana sahip olduğu yeni bir gerçeklik ve jeopolitik şartlarla karşı karşıyayız. Daha yeni, daha yenilikçi ve giderek daha tehlikeli hale gelen tehditleri yönetmek, tek bir şirket, endüstri ya da bölgeyle sınırlanamaz. Dolayısıyla hem eski hem de yeni teknolojilerin en gelişmiş siber tehditlere dayanabileceğinden emin olmak için dijital ekosistemin açık ve üretken diyaloglara sahip olması, saldırılar konusunda şeffaf olması ve yeni yaklaşımların gelişimi konusunda iş birliği yapması çok önemli. Biz de mevcut çalışmalarımızın yanı sıra Siber Güvenlik Teknoloji Anlaşması'na katılarak, siber saldırıların tespit edilmesi, önlenmesi ve bunlara karşılık verilmesine yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki endüstri liderleriyle iş birliğimizi güçlendirmekten gurur duyuyoruz."

Dijital ekonominin güvenliği

Siber Güvenlik Teknoloji Anlaşması yetkililerinden Annalaura Gallo ise "Uluslararası çapta devletler, sivil toplum örgütleri ve şirketler arasında süregelen diyalogların gelişimi ve iş birliğinin güçlenmesi, giderek artan siber tehditlerle savaşmak için kritik önem taşıyor Schneider Electric'i Siber Güvenlik Teknoloji Anlaşması kapsamında aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz ve global ve dijital ekonominin güvenliğini hep birlikte güçlendirirken, Schneider Electric'in benzersiz uzmanlığından ve deneyiminden faydalanacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Siber Güvenlik Teknoloji Anlaşması'na katılan şirketler arasında, Schneider Electric'in yanı sıra küresel siber ortamın güvenliği için faaliyet gösteren Cisco ve Microsoft gibi önde gelen kurumlar da bulunuyor. Bu kurumlar, gelişim yolculuğunun her seviyesinde siber güvenlik önlemlerinin uygulandığından emin olmayı amaçlayan dijital yenilik projelerinde pek çok defa birlikte çalıştı.

Microsoft Müşteri Güvenliği ve Güveninden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tom Burt da "Siber güvenlik, en başından beri Siber Güvenlik Teknoloji Anlaşması'nın temelini oluşturan iş ortaklığı ve iş birliğine dayanıyor. Microsoft olarak, Schneider Electric gibi global arenanın önemli oyuncuları da dahil olmak üzere giderek daha fazla şirketin siber alanın uzun vadeli güvenliği ve istikrarı için odak noktası olan ve Siber Güvenlik Teknoloji Anlaşması'nın kalbini oluşturan ilkeleri imzaladığını görmekten mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu anlaşmanın yanı sıra, Siber Güvenlik Birliği'nin de üyesi olan Schneider Electric, ISA Global Siber Güvenlik Birliği'nin kurucu üyelerinden birisi. ISA Global Siber Güvenlik Birliği, üretim ve kritik altyapı tesislerinde ve süreçlerinde siber güvenlik konusunda hazır ve bilinçli olma konusunda gelişimi mümkün kılıyor.

Kaynak: AA