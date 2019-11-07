Schneider Electric, mobilitenin geleceğine ışık tuttu

07.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:14

Schneider Electric, 40 ülkeden 80'i aşkın konuşmacı ve 800'den fazla katılımcı ile İstanbul'da düzenlenen Dünya Otomotiv Konferansı'nı Altın Sponsor olarak destekledi.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Küresel deneyimi ve 180 yılı aşkın uzmanlığıyla şirketin otomotiv endüstrisine yönelik geliştirdiği teknolojileri sunmak üzere Schneider Electric Otomotiv Segment Lideri Barlas Koç, EcoStruxure for Automotive ve mobilite üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası otomotiv dünyasından uzmanların katıldığı etkinlikte şirketin yeni nesil çözümleri büyük ilgi topladı.

Schneider Electric, otomotiv endüstrisini şekillendiren bağlanabilirlik, otonom sürüş ve elektrifikasyon trendleri doğrultusunda geliştirdiği EcoStruxure for Automotive, tesislerin zekasını artırarak optimum verimlilikle çalışmalarını ve çok sayıda farklı sistemi tek bir platformda birleştirerek operasyonel verimliliklerini sağlıyor.

Şirketin IoT tabanlı açık, farklı marka ürünlerle çalışabilen otomasyon çözümü platformu olan EcoStruxure, otomotiv üretiminde sürdürülebilirliği, verimliliği ve izlenebilirliği iyileştirmek için değer zincirinizin her adımında dijital dönüşüm sağlıyor. Haberleşen ürünler, uç kontrol ve uygulama, analitik ve servisler katmanlarından oluşan EcoStruxure mimarisi aynı zamanda Nesnelerin İnterneti, haberleşme ve bulut teknolojileri, büyük veri analitiği ve siber güvenlik gibi teknolojileri kullanıyor ve tüm katmanlarda dijital dönüşüme hizmet ediyor. Böylece şirketler, üretimlerini daha bağlı ve daha akıllı teknolojilerle optimize ediyor, verimliliklerini, güvenliklerini ve sürdürülebilirliklerini artırıyorlar.

Kaynak: AA